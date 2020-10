Toch nog blauwalg in Brusselse Forten: alleen hengelen toegelaten Nele Dooms

08 oktober 2020

09u17 0 Dendermonde In tegenstelling tot de Oude Dender bevinden zich in de Brusselse Forten wel nog blauwalgen. Daarom is daar voorlopig alleen hengelen toegelaten. Andere recreatievormen zijn verboden.

Zowel de Oude Dender als de Brusselse Forten werden de voorbije maanden geteisterd door blauwalgen. Ze ontstonden door de aanhoudende hoge temperaturen en een teveel aan voedingstoffen in het water. Ze vormen dan aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Alle waterrecreatie op deze locaties, net als de captatie van water, werd verboden. Wie met blauwalgen in aanraking komt, kan immers last krijgen van irritaties aan ogen en huid. Andere klachten zijn hoofdpijn en maag- en darmklachten.

Deze week kwam het bericht vanuit het Dendermondse stadsbestuur dat op de Oude Dender alle blauwalgen verdwenen zijn. Daardoor zijn daar alle vormen van waterrecreatie zoals suppen, kanovaren, duiken en hengelen weer toegelaten. Maar de Brusselse Forten blijken wel nog last te hebben van blauwalgen. Daarvoor geldt dan ook wel nog een verbod op waterrecreatie. Alleen hengelen is er voorlopig toegelaten.