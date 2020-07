Toch iets te vieren: geen Corso dit jaar, maar wel een Bloemenbier Nele Dooms

13 juli 2020

17u32 2 Sint-Gillis-Dendermonde Het Corsocomité mag dan wel zopas beslist hebben dat er dit jaar door de coronacrisis geen Bloemenstoet zal zijn in Sint-Gillis-Dendermonde, toch worden niet alle initiatieven opgeborgen. Het comité lanceert een eigen bloemenbier. Het bottelen ervan kan deze week live op Facebook gevolgd worden.

De zeventigste jubileumeditie van de jaarlijkse bloemencorso, daar wilde het comité zeker iets iets bijzonders van maken in 2020. Daarom was ook het brouwen van een feestbier voorzien. De coronacrisis verplicht de organisatoren om de corso zelf te annuleren, maar het bier brouwen gaat wel voort. “Het wordt exclusief voor ons gebrouwen”, zegt woordvoerder Frankie Van Beveren. “We hopen dat het velen kan smaken en op die manier een beetje een troost kan zijn voor de corso die niet doorgaat.”

Het Bloemenbier wordt een amberkleurig, troebel bier met 7,5 procent alcohol. “Het biertje beschikt over een boeket aan smaken”, klinkt het. “Het is een fris en origineel smakend gerstenat. Wie het drinkt, proeft viooltjes, rozen, goudsbloem en korenbloem. We beloven een licht troebel bier dat het midden houdt tussen Karmeliet en een trappist, met een zachte nasmaak, ideaal voor een zomers terras.”

Het Bloemenbier zal beschikbaar zijn vanaf midden augustus. Het bottelen staat deze week, op 17 juli, gepland in brouwerij 't Kroontje in Denderbelle. Wie wil, kan dat live volgen op Facebook via de pagina van de Bloemencorso. Wie zeker wil zijn dat hij het bier eens kan proeven, moet nu al bestellen. Er zijn 175 pakketten met zes flesjes beschikbaar. Een pakket kost 16 euro en wordt aan huis geleverd na 15 augustus. Info: webmaster@bloemencorso.be en www.bloemencorso.be.