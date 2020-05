Toch groot feest, ook al blijft Ros Beiaard jaar langer op stal: “Want 't Peird zit in ons hart!” Nele Dooms

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Dendermonde Het is zondag toch een groot feest geworden in Dendermonde. Normaal gezien vond de Ros Beiaardommegang plaats, maar door de coronacrisis werd die een jaar uitgesteld naar 2021. Toch beslisten heel wat Dendermondenaren om 24 mei, wat hun hoogdag moest worden, niet zomaar voorbij te laten gaan. Klokslag 14.30 uur werd het Ros Beiaardlied overal meegezongen en de Grote Markt stroomde vol volk. Of hoe een Ros dat op stal blijft toch voor een bijzondere dag kon zorgen. “Want 't Peird zit in ons hart”, klinkt het.

Tienduizenden toeschouwers zouden normaal gezien zondag 24 mei 2020 verzameld hebben in het stadscentrum van Dendermonde voor de Ros Beiaardommegang, het folkloristisch evenement waar de Dendermondenaars elke tien jaar naar uitkijken. De coronaperikelen trokken een streep door die hoogdag en een nieuwe datum werd geprikt op zondag 30 mei 2021. Maar ook al bleef het Ros Beiaard dus in zijn kot, bij veel Dendermondenaren kriebelde het toch om er een bijzondere dag van te maken. Resultaat was dat het in het stadscentrum zondagnamiddag flink druk werd.

De Pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde dragen, hadden een oproep gedaan naar alle inwoners van de stad om om klokslag 14.30 uur, het uur dat de ommegang normaal van start zou gaan, het Ros Beiaardlied te zingen. Velen deden dat van aan hun voordeur, in hun straat. De vier Heemskinderen Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman zongen vanop het balkon aan hun huis. Maar honderden Dendermondenaren kozen er ook voor om hiervoor naar de Grote Markt af te zakken. De markt was bijna te klein om aanwezigen de kans te geven regels van social distancing in acht te nemen, maar dat lukte toch nog net. Eerst hadden de poppenspelers van Poppentheater Kalleke Step daar een stuk van hun marionetten-meezing-revue “Kopvliës & Ajouïne” gebracht. Stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek liet tien minuten lang de klokken luiden. En toen vervolgens het Ros Beiaardlied op de Markt uit de boxen schalde, brak de ambiance helemaal los.

Uit volle borst

Aanwezige Dendermondenaren zongen uit volle borst mee, klapten in de handen en dansten. Anderen zwaaiden met vlaggen en er was zelfs een vuurspuwer van de partij. “Ik wil er voor de vele liefhebbers van het Ros Beiaard toch iets extra bijzonders van maken”, zegt vuurspuwer Renco. Ken Callebaut kwam op de fiets, verkleed in rood-witte ridder-outfit. Als grote Ros Beiaardfan bouwde hij voor een tentoonstelling in de bibliotheek Middeleeuws Dendermonde in Playmobil na. “De maquette van 30 vierkante meter was wekenlang niet te zien door de coronocrisis, maar is nu weer open gesteld”, zegt hij. “Extra reden om vandaag toch wat te vieren.”



De allerjongste Ros Beiaard-fan op het marktplein moet wel Len Van Cauwenberg geweest zijn, nog maar pas geboren in februari dit jaar. Voor de gelegenheid hadden mama Jana en papa toon hun zoontje helemaal in wit-rode outift uitgedost. “Papa is technieker bij Kalleke Step”, zegt Jana. “Daarom kreeg ons zoontje een Kalleke-tenuetje aan. Volgend jaar zal hij daar wel weer uitgegroeid zijn, maar dan maken we hem gewoon een nieuw. En gaan we dubbel zoveel plezier hebben met het Ros Beiaard zelf er nog eens bij.”

Pijn in het hart

De Pijnders liepen in groepjes het parcours van de Ros Beiaardommegang door de binnenstad af. Pijnderdeken Gustaaf Mannaert deed dat in select gezelschap op een paardenkoets. “Ons groot Peird moest in zijn kot blijven, dus kozen we vandaag voor een kleine exemplaar”, zegt hij. “Deze ochtend opstaan, gebeurde echt met een droevig gevoel. Dat ons Ros op stal moet blijven, doet echt pijn in het hart. Maar het doet ons wel deugd dat er van de bevolking zoveel respons gekomen is om van deze dag toch ook een Ros Beiaard-dag te maken.”

Pïjnders Dirk, Jean-Jacques en Gwen trokken met een mini Ros Beiaard door de straten. “Eigenlijk voelen we ons echt niet goed, maar we proberen er toch een leuke dag van te maken”, zeggen ze. “En vanaf nu is het echt aftellen naar de ommegang in 2021. nog 370 dagen! Voor Jean-Jacques zal het dan, na vier eerdere ommegangen, de laatste keer zijn dat hij het Ros kan torsen. Voor Gwen de eerste keer. Dit wordt echt bijzonder.”

Ros Beiaard-wandeling

Voor de gelegenheid had het stadsbestuur ook een wandeling uitgestippeld langs het parcours van de ommegang. Op verschillende locaties stonden grote panelen met foto’s van de stoet uit 2010. Jens Leybaert kwam met kinderen Lars, Liam en Lena een kijkje nemen aan de Hollandse Kazerne. Zelf staat hij ook op foto’s te prijken als Pijnder. “We weten eigenlijk al gans de dag niet waar kruipen”, zegt hij. “Het is dan wel geen ommegang, toch voelen we ons nerveus. En het doet zeer de poort van de Kazerne gesloten te zien. Maar een wandeling om herinneringen op te halen aan 2010 verzacht de pijn.”

Aan de Hollandse Kazerne, bij elke ommegang plaats van afspraak om het evenement af te sluiten met een afscheid aan het Ros Beiaard, verzamelden ook andere Pijnders. Voor een groet aan het Ros. Dat nog een jaar achter gesloten deuren zal staan.

Creatief met Ros

Bert D’Hondt en zijn gezin zorgden zelf met de nodige creativiteit voor een Ros Beiaardstoet in de Hullekensstraat in Sint-Gillis. Mama Lindsay Kerremans en zoontjes Fynn en Giel applaudisseren voor dansende reuzen en een steigerend Ros Beiaard. “We besloten rond de middag dat we iets speciaals moesten doen”, zegt Bert. “In allerijl hebben we de nodige tekeningen gemaakt, ingekleurd en uitgeknipt. Met een leuk filmpje als resultaat.”



Ook feest in deelgemeenten

Ook in de deelgemeenten van Dendermonde werd gefeest. De bewoners van de Sint-Apolloniastraat in Appels hadden bijna alle huizen in hun straat versierd en verzamelden om 14.30 uur buiten om het Ros Beiaardlied te zingen. “We hebben iedereen daarvoor de tekst van het lied bezorgd, zodat zonder aarzelen uit volle borst kan meegezongen worden”, zegt Els Verwaeren. “We hebben zelfs een miniversie van Reus Indiaan bij ons, met als knuffel een Ros Beiaard.”



