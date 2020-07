Toch geen vrouwennaam voor nieuwe brug: Zwijvekebrug verwijst naar oudste bewoning Nele Dooms

01 juli 2020

11u44 11 Dendermonde De nieuwe brug over de Oude Dender krijgt dan toch geen vrouwennaam, ondanks de warme pleidooien daarrond door inwoners van de stad in het kader van meer vrouw op straat. Wel is gekozen voor ‘Zwijvekebrug’. De naam moet verwijzen naar de oudste bewoning in Dendermonde.

Midden maart bracht een duwschip de grote brug naar Dendermonde. De plaatsing ervan zorgde voor een spectaculaire gebeurtenis. Met behulp van kranen werd de brug op haar plaats gemonteerd. Ze is 55,5 meter lang en weegt liefst 220 ton. De nieuwe brug verbindt de twee delen van de toegangsweg naar de nieuw te bouwen gevangenis.

Omdat de brug ook een naam moest krijgen, deed het stadsbestuur een oproep naar inwoners om suggesties in te dienen. De bevraging leverde liefst 180 voorstellen op. Die werden allemaal geëvalueerd door het Forum Cultuur, dat altijd de adviezen rond straatnamen aan het schepencollege doorgeeft.

Het resultaat is dat de nieuwe brug ‘Zwijvekebrug’ zal heten. “Daarmee verwijzen we naar een meer dan 2.000 jaar oude plaatsnaam ‘Zwijvekekouter’, waar binnenkort de werken voor de nieuwe gevangenis zullen starten”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dit is één van de oudste plaatsen van bewoning op het Dendermondse grondgebied.”

De Vlaamse Waterweg, bouwheer van de nieuwe brug, heeft zich al akkoord verklaard met de nieuwe naamgeving.