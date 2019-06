Toch geen twee dagen feest met Deiremonnelicious: organisatoren zetten alles op zondag met schlagers Nele Dooms

05 juni 2019

19u35 0 Dendermonde Het gloednieuwe festival Deiremonnelicious, dat zal plaatsvinden op de site van de Hollandse Kazerne in Dendermonde, zal dan toch geen tweedaags feest worden. De organisatoren schrappen de geplande zaterdag en zetten alles op alles voor zondag 16 juni.

Op de zaterdag van Deiremonnelicious zouden normaal Tessa Dixon, Axelle Red en Hooverphonic optreden. Omdat de ticketverkoop voor die festivaldag het wat laat afweten, willen de organisatoren geen risico nemen en laten ze dit deel vallen. Alles wordt nu gezet op de festivalzondag op 16 juni. Vanaf 17 uur wordt er een op en top ambiancefeest met schlagermuziek voorzien. Daarvoor komen de Raf Van Brussel Band, Gene Thomas en De Romeo’s langs. Als topper staat ook André Hazes Jr. met twaalfkoppige live band op het podium.

“Een nieuw stadsfestival uit de grond stampen blijkt minder evident dan gedacht, omwille van de verschillende doelgroepen waar je toch steeds mee rekening moet houden”, zegt Joachim Heuvinck, die samen met Hans Van der Poten en Erika De Decker van Cour et Jardin, het festival uitbouwt. “Waar onze zondag behoorlijk goed verkoopt, bleek zaterdag met rock en pop-geweld een minder toegankelijke optie. We hebben de indruk dat Dendermonde meer houdt van het levenslied en schlagers, dus mikken we nu al onze pijlen daarop. We kijken alvast toch met bijzonder veel enthousiasme en goesting uit naar die zondag, die een echt feestje beloofd te worden. Bovendien is en blijft het een unieke kans om André Hazes op Belgische bodem met compleet live-orkest deze zomer in open lucht aan het werk te zien.”

Toegangskaarten voor Deiremonnelicious kosten 40 euro. Info: www.deiremonnelicious.be of music@deiremonnelicious.be.