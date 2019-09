Toch één gezin al bekend als kandidaat Vier Heemskinderen, ... maar ze wonen wel in Lebbeke Nele Dooms

05 september 2019

De identiteit van de kandidaten Vier Heemskinderen wordt voorlopig angstvallig geheim gehouden, maar toch is één kandidatuur wel al bekend. Het gaat om de broers Van Haut. Al wonen ze in Lebbeke, toch wagen ze hun kans. Ze maakten hun kandidatuur zelf bekend. "Als een fusie tussen Lebbeke en Dendermonde mogelijks op tafel ligt, kunnen wij evengoed onze kandidatuur indienen als Heemskinderen", klinkt het.

De motivatie bij hun kandidaatsstelling is misschien ludiek opgevat, maar ze is wel degelijk reëel. Het Lebbeekse gezin Van Haut kreeg van het Ros Beiaardcomité bevestiging dat hun kandidatuur weerhouden is en beoordeeld zal worden op basis van de geldende selectiecriteria. Daarin staat natuurlijk wel dat de broers in Dendermonde geboren moeten worden en er ook onafgebroken wonen.

“We zijn ons bewust van de criteria”, zegt Gunther Van Haut, papa van Falco (17), Arno (16), Kyaro (12) en Xandro (11). “We hebben ook even getwijfeld of we wel een kandidatuur zouden indienen. Maar toen een paar weken geleden een mogelijke fusie tussen Lebbeke en Dendermonde aandacht kreeg, hakten we de knoop door. Als er toch een fusie zou kunnen komen, waarom zouden de Heemskinderen dan niet uit Lebbeke mogen komen. Indien Dendermonde echt een deel wil worden van Lebbeke, zullen ze op z’n minst hun culturele erfgoed met ons moeten delen. Vier van ‘onze’ Lebbeekse zonen op ‘hun’ paard is dan alvast een goed begin.”

Falco, Arno, Kyaro en Xandro zijn alleszins wel vier broers, die elkaar ook perfect opvolgen in leeftijd, zonder onderbreking door de geboorte van een dochter. Op de dag van de Ros Beiaardommegang zullen ze bovendien tussen 7 en 21 jaar oud zijn. “En we zijn allemaal geboren in Dendermonde”, zeggen ze. Het is nu afwachten hoe de andere vier kandidaten op de selectiecriteria beoordeeld worden. In het najaar hakt het Ros Beiaardcomité de knoop door.