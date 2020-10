Toch bewegen in coronatijd: joggings per school vervangen jaarlijkse scholencross Nele Dooms

02 oktober 2020

14u50 1 Dendermonde De jaarlijkse scholenveldloop kon naar aanleiding van de coronacrisis niet plaatsvinden, maar MOEV en Sport-Vlaanderen zorgden in de plaats voor een ‘Vlaamse loopweek voor scholen’. Ook in Dendermonde schreven zich daar scholen voor in. Vrijdag kregen drie scholen mascotte LUUK op bezoek.

Er werd vrijdag flink wat afgelopen in Dendermonde. Zowel de leerlingen van De Toverboon in Sint-Gillis, als die van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen en gemeenteschool De Schakel van Baasrode strekten te benen. In de buurt van hun school was daarvoor telkens een eigen omloop uitgestippeld. “De 32ste editie van de jaarlijkse scholencross werd helemaal overschaduwd door Covid-19, maar we wilden er toch voor zorgen dat kinderen hun beste beentje konden voorzetten”, zegt Filip Keukelinck van MOEV. “De sportdienst van Dendermonde was meteen enthousiast om voor de scholen die wilden meedoen aan de loopweek een tijdelijk parcours uit te werken. Daar kunnen de kinderen in hun klas- of schoolbubbel coronaproof lopen.”

Ouders of grootouders waren niet welkom om de kinderen aan te moedigen. Maar ook daar hadden MOEV en Sport.Vlaanderen iets op gevonden. Mascotte LUUK maakte zijn opwachting om de kinderen toe te juichen. Vrijdag was die in primeur voor de provincie Oost-Vlaanderen te zien. “LUUK zet de kinderen duidelijk aan tot meer bewegen en dat is een goede zaak”, zegt een tevreden schepen van Sport en Jeugd Nele Cleemput (CD&V). “We zijn in Dendermonde erg blij met de grote respons van scholen die aan de Loopweek deelnemen.”