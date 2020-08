Toch beetje Halfoogst Kermis dankzij Alvoestzakken om thuis te vieren Nele Dooms

16 augustus 2020

12u31 0 Grembergen De coronacrisis zorgt er in Grembergen voor dat de zomer voorbij gaat zonder de traditionele Halfoogstkermis en bijhorende Proche Rommelmarkt. Die zouden normaal het weekend van 15 augustus plaatsvinden, maar werden geannuleerd. Toch kon in Grembergen een beetje kermis gevierd worden. Daarvoor deelden kermisbestuur en Ziemelappen huis aan huis “Alvoestzakken” uit.

Door de vele regels en maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis zagen de organisatoren het dit jaar niet mogelijk om de Halfoogst Kermis en alle nevenactiviteiten te organiseren. En dus blijft het midden augustus vrij stil in Grembergen. “Maar als bestuur wilden we toch dat er een beetje kermisgevoel zou heersen in ons dorp”, zegt Bram Scholliers. “Daarom deden we een oproep naar alle inwoners om huizen feestelijk te bevlaggen met onze typische vlag “Grembergen Feest”. We hebben ook het kappelletje, normaal gezien centraal punt voor ons kermisgebeuren, mooi versierd met bloemen.”

Bovendien kunnen de Grembergenaren kermis vieren vanuit hun eigen kot. Daarvoor schoot de Kermisdinsdaggroep De Ziemelappen te hulp. “Zij stelden een Alvoestzak samen, met alle mogelijke benodigdheden om kermis te vieren van thuis uit, ieder in zijn bubbel”, zegt Bram Scholliers. “Liefhebbers konden daarop intekenen en krijgen ze aan huis geleverd.”