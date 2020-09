Toch alweer toename aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

30 september 2020

14u52 0 Dendermonde Er mocht deze week dan al even goed nieuws zijn over coronapatiënten die het Dendermondse ziekenhuis mochten verlaten, het aantal in AZ Sint-Blasius is ondertussen toch weer toegenomen.

Er verblijven momenteel vijf patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het ziekenhuis van Dendermonde. Een dag eerder waren dat er slechts drie, nadat drie andere patiënten voldoende hersteld waren om het ziekenhuis te verlaten. Ook de voorbije 24 uur mocht één coronapatiënt naar huis omdat hij genoeg genezen was. Maar in de plaats dienden zich wel een nieuwe stroom patiënten aan, wat het huidige aantal op vijf brengt. Eén van die patiënten is er zo ernstig aan toe dat die opgenomen is op de dienst Intensieve Zorgen. Het AZ Sint-Blasius telt momenteel geen “verdachte” patiënten. Dat zijn personen die symptomen van een mogelijke Covid-besmetting vertonen, maar nog wachten op testresultaten.