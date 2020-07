Tijdelijke verkeershinder in Mandekensstraat tijdens werken aan rioolstelsel Koen Baten

29 juli 2020

14u45 0 Dendermonde Watermaatschappij Farys zal op 10 en 11 augustus werken uitvoeren aan de rioleringen ter hoogte van de Mandekensstraat en het Genthof. Door de werken zal er tijdelijke verkeershinder zijn en mogen voertuigen er niet parkeren.

Tijdens de werken wordt de Mandekensstraat afgesloten voor alle verkeer tussen de Rosstraat in Baasrode en de Beukenstraat in Buggenhout. Er geldt ook een parkeerverbod ter hoogte van de werken.

Doordat de Mandekensstraat afgesloten is, loopt er een omleiding via Baasrode. Het tonnageverbod in de Fabriekstraat en de Baasrodestraat wordt tijdelijk opgeheven voor zwaar vervoer. De omleiding loopt via de Fabriekstraat, Sint-Ursmarusstraat, Baasrodestraat en de Mechelsesteenweg naar Dendermonde.

Wil je naar Buggenhout dan rij je via de N41, Dendermondsesteenweg, Lindelaan en de Baasrodestraat in Lebbeke. Tijdens de werken kunnen voetgangers en fietsers wel doorrijden, maar er wordt ook hinder verwacht.

