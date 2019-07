Tijdelijk gele huisvuilzakken welkom in containerparken Nele Dooms

19 juli 2019

Er mogen tijdelijk gele huisvuilzakken aangeboden worden in de containerparken van afvalintercommunale Verko. Die is actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout en Berlare, Hamme. Aanleiding van de maatregel is de voorspelde hittegolf volgende week. De recyclageparken in het werkingsgebied aanvaarden vanaf zaterdag 20 juli de gele huisvuilzakken. “Om mogelijke geurhinder op warme dagen voor te zijn, staan we toe dat inwoners tijdens de zomermaanden hun gele huisvuilzak naar het recyclagepark van hun gemeente brengen”, legt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko, uit. “Ook vakantiegangers kunnen zo onaangename verrassingen bij thuiskomst vermijden.” Wie enkel gele huisvuilzakken naar het recyclagepark brengt, hoeft geen toegangsgeld te betalen. Wel zijn enkel reglementaire gele huisvuilzakken toegelaten. Er geldt ook een maximum van vier huisvuilzakken per aanbieding.