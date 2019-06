Tiener springt in Dender aan Sas en komt met voet vast te zitten in vishaak, brandweer kan slachtoffer tijdig bevrijden Koen Baten

29 juni 2019

20u53 0 Dendermonde Aan het Sas in Dendermonde is deze avond rond 20.15 een tiener in de Dender gesprongen aan de brug. De jongen deed dit vermoedelijk om af te koelen, maar kwam daarna in de problemen.

Zijn voet kwam op de een of andere manier vast te zitten in een vishaak waardoor de jongeman moeite had om nog te zwemmen. Hij kon wel het hoofd boven water houden. De brandweer werd verwittigd en kwam ter plaatse met duikers om de jongeman uit het water te halen.

Ze slaagden er in de vishaak door te snijden en de tiener heelhuids uit het water te halen. Hij werd wel overgebracht naar het ziekenhuis voor een verdere controle. De stad Dendermonde kondigde enkele weken geleden nog aan dat het verboden is om te zwemmen in de Dender. Mogelijk volgt er dus nog een geldboete voor deze overtreding.