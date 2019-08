Tiende verjaardag voor corsogroep Wonderland en nog nooit lag bloemenveld er zo mooi bij Nele Dooms

08 augustus 2019

12u26 4 Dendermonde De wagenbouwers van corsogroep Wonderland uit Sint-Gillis-Dendermonde zijn in de wolken. Nog nooit hebben ze zo’n mooi bloemenveld gehad als dit jaar. Dat zal 10.000 dahlia’s opleveren voor hun wagen. “Kan niet beter in het jaar dat we onze tiende verjaardag vieren”, klinkt het enthousiast.

Een zee van bloemen. Wit, paars, roos, geel, oranje,... zo ziet het nieuwe bloemenveld van corsogroep Wonderland in Lebbeke er momenteel uit. Voor de wagenbouwers is het opgelucht ademhalen, na het debacle waar ze vorige zomer mee geconfronteerd werden. Toen lag hun bloemenveld aan de Ziekenhuisveldbaan in Lebbeke er zieltogend bij. De aanhoudende droogte en de snikhete temperaturen toen zorgden voor alleen maar verdorde en kapotte planten die niet meer te redden waren.

“Dat is nu wel even anders”, zegt Patrick De Wael van Wonderland. “Vorige jaar zaten we met de handen in het haar, nu dansen we bijna van vreugde. Zo’n mooi veld hebben we nog nooit gehad. Het ligt op een nieuwe locatie, nadat we de Ziekenhuisveldbaan verlieten. Het corsocomité had in een oproep gelanceerd naar eigenaars van braakliggende percelen grond die konden dienen om dahlia’s te planten. Eén van de reacties leverde ons een veld op de grens van Lebbeke met Opstal op en we zijn er erg blij mee.”

Jubileum

Wonderland houdt er al een paar jaar de gewoonte op na om de nodige bloemen voor hun wagen zelf te kweken. Daarvoor bewerken ze eigenhandig een veld. 10.000 knollen werden er dit jaar in de grond gestoken. “Ze gaan, door de fantastische oogst, liefst 60.000 bloemen opleveren”, zegt De Waele. “Dat is net niet voldoende om heel onze wagen af te werken, want we hebben er ruim 80.000 nodig. Maar we zijn wel een heel eind verder. Ja, het vraagt heel wat inspanningen en extra energie om zo’n bloemenveld te onderhouden, maar de oogst dit jaar is zo goed dat we ook dahlia’s voor de deelname aan de stoet in Blankenberge kunnen gebruiken en er ook een deel verkopen.”

Het kan voor Wonderland niet beter zijn en dat in een jaar waarin de groep net haar jubileum viert. Het team is aan exact de tiende deelname aan de stoet toe. “Dit is begonnen in 2007 als een project van ons in de kindercorso van Sint-Gillis”, vertellen de broers Michael en Matthias De Waele. “We hadden de smaak direct te pakken en niet veel later bouwden we met vrienden een eerste echte grote wagen voor de corso zelf. We namen meteen ook in Blankenberge deel, naast de eigen corso in Sint-Gillis. Sinds 2014 houden we er ook een eigen bloemenveld op na. We hebben heel wat evolutie doorgemaakt en proberen elk jaar beter te worden. Voor onze verjaardag dit jaar gaan we natuurlijk nog een stap verder.”

Vlaamse schlager

Om in te spelen op het algemene thema van de Bloemencorso ‘Liefde voor Muziek’, kiest Wonderland voor Vlaamse schlagers. “Die keuze was heel snel gemaakt”, zegt Johan Goeman. “Muziek moet een feest zijn en de Vlaamse schlagers zijn daar het beste voorbeeld van. We zorgen op onze wagen voor een heuse showbizztrap met verschillende artiesten en verwijzen naar hun liedjes. We beloven nu al een mega verrassingselement voor de corso van 1 september. We hebben nu al een schoon bloemenveld, het enige wat we nu nog willen, is een schone stoet.”