Tien vaststellingen voor bezit van drugs aan stationsomgeving Dendermonde Koen Baten

02 oktober 2019

15u02 1 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde nam vorige week deel aan een gerichte actie in de stationsomgevingen en de scholen. In Dendermonde namen 15 personeelsleden van het korps deel samen met de lijn en de spoorwegpolitie. Er werden tien vaststellingen gedaan van drugsbezit en 9 vaststellingen van effectief gebruik bij minderjarigen.

De controle vond plaats vorige week vrijdag. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van een drugshond. De politie van Dendermonde stelde tal van inbreuken vast naast het ontdekken van drugs. Een bestuurder reed met zijn gsm in de hand. Een chauffeur werd ook betrapt met drugs in het verkeer. Verder was er ook een bestuurder niet in orde met zijn technische keuring. Tot slot werd ook nog een pv opgesteld voor het gevaarlijk parkeren op een voetpad.

Naast de verkeersinbreuken hield de politie ook twee personen aan voor het verstoren van de openbare orde. Ook op de bussen van De Lijn werden 990 reizigers gecontroleerd, waarvan er een dertigtal niet in orde waren met her vervoersbewijs. Ook op de treinen werden dertig zwartrijders aangetroffen en drie pv’s opgesteld voor het negeren van het rookverbod.