Tien patiënten met corona in ziekenhuis Sint-Blasius, mogelijks nog acht bijkomende Nele Dooms

20 maart 2020

15u28 0 Dendermonde In het algemeen ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde zijn momenteel tien patiënten opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. Nog eens acht extra mensen zijn al opgenomen met een mogelijke besmetting, maar daarvan is het resultaat van test nog niet gekend. Het ziekenhuis heeft een aparte mobiele unit op de parking van de spoedafdeling geopend om de toestroom aan patiënten te verwerken.

Vier dagen geleden telde het Dendermondse ziekenhuis drie patiënten die besmet zijn met corona. Twee dagen geleden liep die teller al op tot negen. Nu zijn het er tien. In het ziekenhuis zijn drie afdelingen vrij gemaakt om coronapatiënten te kunnen isoleren.

Ondertussen is er ook een mobiele unit op de parking aan de spoedafdeling van het ziekenhuis gebouwd. Die is bestemd om pre-triage door te voeren bij patiënten die zich aanmelden. Een verpleegkundige staat er klaar om patiënten te ontvangen. “Wie vermoedelijk besmet is met het coronavirus wordt doorverwezen naar onze nieuwe COVID-spoedzone”, zegt woordvoerder Dominique Potteau. “Die bevindt zich in het chirurgisch dagcentrum. Daar vinden momenteel geen ingrepen plaats, zodat deze locatie kan dienen. De andere ‘gewone’ spoedpatiënten worden vanuit de mobiele unit doorverwezen naar het onthaal van de dienst spoedgevallen.”

De mobiele unit kreeg het ziekenhuis gratis ter beschikking van de firma Dero Construct uit Zele. “Er zijn overigens heel veel bedrijven, verenigingen en inwoners uit de regio die ons steunen en schenkingen op alle mogelijke manieren doen”, zegt Potteau. “Heel veel mensen willen hun steentje bijdragen en daar zijn we dankbaar om. Iedereen bedanken, zonder iemand te vergeten, is haast onmogelijk. Daarom zeggen we langs deze weg: super bedankt aan iedereen voor de steun!”