Tien jaar na eerste beslissing: Eindelijk gevelrenovatie voor gemeenteschool De Schakel Nele Dooms

16 juli 2019

12u59 4 Dendermonde Tien jaar geduld is er voor nodig geweest, maar de lang verwachte én broodnodige gevelrenovatie van gemeentelijke basisschool De Schakel in Baasrode kan binnenkort starten. Een fiat voor de subsidie is in orde, het dossier is door de gemeenteraad goedgekeurd en een aannemer kan gezocht worden. Aan het project hangt een prijskaartje van liefst 800.000 euro. Eens de gevels gerenoveerd, volgen ook restauratiewerken aan de binnenzijde van het schoolgebouw.

Recent trok de Ouderraad van gemeentelijke basisschool De Schakel, aan de Molenberg in Baasrode, nog aan de alarmbel bij de Dendermondse gemeenteraadsleden. In een brief kloegen ze de vele mankementen aan de infrastructuur van de school aan. De grieven werden gestaafd met foto’s van stukken uit linoleum vloerbekleding, kapotte zonneweringen en betonrot. Het schoolgebouw dateert dan ook al uit de vroege jaren zeventig, zodat een renovatie ondertussen dringend nodig blijkt.

“Klopt”, zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick (CD&V). “We hebben ook al tien jaar geleden, in 2009, beslist dat de school aangepakt moest worden. Alleen lopen dergelijke dossiers, waarbij het wachten is op de nodige subsidie van de hogere instantie Agion, tergend traag. Bovendien zouden het kosten op het sterfhuis zijn om gebreken binnen in het gebouw al eerder aan te pakken, voor de ingrijpende renovatiewerken aan de buitenzijde. Die zouden geleverde inspanningen weer teniet doen en voor dubbele kosten zorgen.”

Wachten is achter de rug

Maar het wachten is nu achter de rug. De gemeenteraad van Dendermonde keurde zonet het dossier voor de gevelrenovatie van De Schakel unaniem goed, zodat de stad een aannemer kan zoeken en aanstellen voor het project. “Het gaat om ingrijpende werken”, zegt Dierick. “Alle schade aan de gevels als gevolg van betonrot wordt hersteld. Vervolgens krijgen alle betonnen gevelelementen isolatie en worden ze bekleed met nieuwe platen. Ook alle andere geveldelen die grenzen aan klaslokalen, leraarskamer, secretariaat en directieruimte krijgen isolatie en gevelbepleistering. Dat zal ook het energieverbruik in het gebouw ten goede komen. De aannemer zal ook alle ramen vernieuwen. En er komt buitenzonwering waar nodig.”

Aan het renovatieproject hangt een serieus prijskaartje dat oploopt tot ruim 800.000 euro. Daarmee is de kous nog niet af. “Ook voor de vernieuwing van de stookplaats en verwarming van De Schakel is een dossier opgestart”, zegt Dierick. “En er volgt een relightning-project voor betere en energiezuinigere verlichting. Bovendien zullen we eens de ingrijpende werken afgerond zijn ook de lokalen, vloerbekleding en dergelijke in het gebouw een opknapbeurt geven.”