Tien illegalen uit vrachtwagen gehaald bij zuivelbedrijf op Hoogveld Koen Baten

18 oktober 2019

09u02 5 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft gisterenochtend tien illegalen uit een vrachtwagen gehaald bij De Brandt op het Hoogveld in Dendermonde. De vrachtwagen parkeerde zich daar en merkte toen dat er iets mis. Verschillende combi’s gingen meteen ter plaatse en hebben de tien illegalen opgepakt.

“Zoals de wet het voorschrijft hebben wij hen een papier gegeven met het bevel het land te verlaten, daarna hebben we ze moeten laten gaan", bevestigt korpschef Patrick Feys. Waar de illegalen in de vrachtwagen zijn geklommen en van waar ze afkomstig zijn is niet duidelijk. Er vielen geen gewonden bij de illegalen.