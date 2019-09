The Sparkling Diamonds hopen op Golden Buzzer in Belgium’s Got Talent Nele Dooms

12 september 2019

15u07 45 Dendermonde In de eerste aflevering van Belgium’s Got Talent, op vrijdag 13 september, zijn meteen al streekgenoten uit Dendermonde te zien. Het gaat om de dragqueengroep ‘The Sparkling Diamonds’. Die zijn ondertussen al meer dan tien jaar actief en brengen hun glitter en glamour nu ook voor televisiekijkend Vlaanderen. “Tijd om te tonen wat we waard zijn”, klinkt het. “Mensen hebben nog te vaak een verkeerd beeld over dragqueens.”

“Niets mooiers dan optreden als dragqueens”, vindt Marik Buggenhout, stuwende kracht achter The Sparkling Diamonds. “Daar dachten enkele vrienden hetzelfde over, zodat we ruim tien jaar geleden de groep oprichtten. Ondertussen toeren we al zo’n vijf jaar professioneel rond, zelfs tot in het buitenland. Tegelijk stellen we echter vast dat veel mensen niet weten wat zo’n dragqueengroep eigenlijk is of er een totaal verkeerd beeld van hebben. Je ziet dat ook haast nooit op televisie.”

En dus vinden The Sparkling Diamonds het tijd om daar verandering in te brengen. “Net daarom hebben we ons ingeschreven voor Belgium’s Got Talent”, zegt Marik. “We gaan daar tonen dat een dragqueenshow best klassevol is. Veel pluimen en glitter ja, maar ook echt topentertainment waar iedereen van kan genieten. Alles kan in zo’n show, er zijn geen grenzen. Er zijn glamour en prachtige kostuums, acts en playback die we zo smaakvol mogelijk brengen. Voor een nieuwe show bereiden we ons doorgaans maandenlang voor.”

Voor Belgium’s Got Talent brengen The Sparkling Diamonds vrijdagavond een medley. “We hebben verschillende songs uit onze show gebundeld, omdat we een totaalbeeld willen geven”, zegt Marik. “Door acts te combineren, krijgen publiek en jury het volledige plaatje. We staan op het vtm-podium met onze vier vaste travestieten en nog vijf extra musicalartiesten. We hopen overigens echt op de Golden Buzzer van de kijkers. Dat is een nieuw aspect dit seizoen. Het publiek kan er voor zorgen dat we rechtstreeks naar de finale kunnen. Fingers crossed dus.”

Belgium’s Got Talent is elke vrijdagavond te zien op vtm, vanaf 20.40 uur.