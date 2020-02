Tettergazet op zoek naar jonge reporters Nele Dooms

05 februari 2020

16u58 0 Dendermonde De Tettergazet, het krantje dat met regelmaat van de klok alle nieuws van Dendermonde op kindermaat bundelt, gaat op zoek naar extra reporters om de redactie te versterken. Enthousiaste kinderen kunnen er aan de slag gaan om mee te werken aan de krant.

“We willen de lezers mee laten denken over de inhoud”, zegt schepen van Jeugd Nele Cleemput (CD&V). “En wie weet beter dan de kinderen zelf wat het best en meest interessant om te lezen is. Het is dus hoog tijd om hen aan het woord te laten.”

Momenteel bestaat de redactieraad van de Dendermondse kinderkrant uit volwassenen van verschillende stadsdiensten. Die zal nu aangevuld worden met kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar. Zij kunnen zich kandidaat stellen om ‘reporter van de Tettergazet’ te worden. Ze mogen beslissen over de inhoud en de lay-out en misschien gaan ze mee op pad voor een interview.

Kandidaten kunnen mailen naar tettergazet@dendermonde.be en met een brief de redactieraad overtuigen dat zij de ideale reporter zijn. Een briefje sturen naar de jeugddienst, Sas 34 in Dendermonde, mag ook.