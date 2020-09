Testrit met Audi loopt grandioos fout: Bestuurster knalt op voorligger Koen Baten

15 september 2020

19u27 0 Dendermonde Op de N41 in Grembergen is deze avond uur een kop-staartaanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een vrouw reed er met haar Audi in op een stilstaande camionette voor de verkeerslichten. Pittig detail: De vrouw was net een testrit met de wagen aan het doen, maar het voertuig is nu al rijp voor de schroothoop.

Het ongeval gebeurde rond 16.30 uur deze avond in de richting van Hamme. De vrouw was aan het rijden met het voertuig en merkte niet op dat haar voorligger stil stond. Ze reed er hard op in en beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Gewonden vielen er gelukkig niet, maar door de wegenwerken in Grembergen en het spitsuur liep het verkeer wel in het honderd.

Het voertuig moest getakeld worden en de brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.