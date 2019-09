Terwijl Briel verloedert en Speciale Eenheden er oefenen, beslissen stad en provincie om met plan te herbeginnen “voor een totaaloplossing” Nele Dooms

19 september 2019

14u37 0 Dendermonde In plaats van twee aparte plannen, zal er dan toch één Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de toekomst van de Briel in Baasrode gemaakt worden. Dat zijn stadsbestuur en provincie overeen gekomen. Herbeginnen dus, maar de buurt is ondertussen al jaren aan het verloederen door onteigeningen en leegstand. De Briel werd deze week zelfs gebruikt voor oefeningen van de Speciale Eenheden van de politie. Dat legden geschrokken bewoners - de weinige die nog overblijven - zelf op beeld vast.

Oppositieraadslid Stefaan Van Gucht (VB) kaart de verloedering en dalende leefbaarheid in de Briel aan. “Komt er eigenlijk nog iets in huis van de gemaakte plannen om van de Briel een watergebonden bedrijventerrein te maken”, vraagt hij zich af. “Deze toestand kan toch niet blijven duren? Na protesten van buurtbewoners en openlijk in vraag stellen van de rendabiliteit van een dergelijk bedrijventerrein, ontstaat zelfs de vraag of de provincie, POM en hun ambtenaren zelf nog wel geloven in dit project. Mij lijkt het van niet.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marius Meremans (N-VA) geeft toe dat het project Briel ‘in het slop geraakt’ is. “De stad is altijd van oordeel geweest dat er eerst een oplossing voor de mobiliteit moest komen, vooral de Briel verder ontwikkeld kon worden”, stelt hij. “Het project in twee deelplannen opdelen, heeft de zaak geen goed gedaan en een koepelovereenkomst tussen de verschillende partners raakte niet ondertekend. Ondertussen zijn we spijtig genoeg zoveel jaar verder. Maar nu kunnen we spreken over een doorbraak in dit dossier.”

Eén nieuw plan

Die ‘doorbraak’ komt er door een consensus tussen het nieuwe stadsbestuur en nieuwe provinciebestuur. “De twee deelplannen verdwijnen en er komt gewoon één nieuw PRUP dat voor een totaaloplossing moet zorgen, waarbij de mobiliteit meteen verwerkt wordt in hetzelfde plan als de ontwikkeling van het bedrijventerrein”, zeggen Meremans en burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Daarmee kunnen we nu naar een goede en dus ook definitieve oplossing voor de Briel gaan. We zijn blij dat de provincie ons eindelijk gehoor geeft.”

Er komt een volledig nieuwe timing voor het project Briel. En er gaat een technische werkgroep mobiliteit aan de slag. Daarbij zal de ontdubbeling van de Mandekensstraat een belangrijk element vormen. Partners als de Afdeling Wegen en Verkeer en de Waterweg moeten de nodige budgetten vrijmaken.

Plannen van de provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM voor de Briel zijn ondertussen al ruim tien jaar oud. Toen werd beslist om het gebied aan de Schelde om te vormen tot een watergebonden industrieterrein met laad- en loskades. Het was de start van een opeenstapeling van discussies en protesten van bewoners omwille van de vele nodige onteigeningen en de vrees voor bijkomende verkeersoverlast. Uiteindelijk werd beslist het gebied in twee te delen, met de Fabrieksstraat als tussengrens, en zo voort te werken aan het dossier. Resultaten zijn er ondertussen nog altijd niet. Behalve dan dat de helft van de woningen, een dertigtal, al werd opgekocht door Waterwegen en Zeekanaal. Dertien ervan zijn afgebroken en het andere deel staat te verkrotten door leegstaand.

Oefening Speciale Eenheden

In de Brielstraat klagen resterende bewoners ondertussen over hangjongeren en vandalisme en een stijgend onveiligheidsgevoel. Dat de buurt er vaak verlaten bijligt omdat de meeste bewoners al vertrokken, blijkt dan weer net interessant voor Speciale Eenheden van de politie. Eerder deze week zochten die de Briel op voor een oefening met verschillende manschappen. Voor de bewoners was het danig schrikken. “We wisten niet eens of het nu om een oefening ging of om een echte inval. Met het rare volk dat hier de jongste tijd rondhangt, zou dat laatste zo verwonderlijk nog niet zijn”, klinkt het bij een bewoner, die de actie kon filmen. “Niemand had ons gewaarschuwd. Leuk was anders als je op klaarlichte dag, in de namiddag met je kinderen thuis komt en er lopen zwaar bewapende en gemaskerde mannen door de straat, die je vervolgens leegstaande panden ziet binnenstormen.” Ondertussen werd bevestigd dat het wel degelijk om een oefening ging. Omdat er van uitgegaan werd dat die ‘niet zichtbaar’ zou zijn, werden bewoners niet vooraf op de hoogte gebracht.