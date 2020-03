Telefoonlijnen wachtpost huisartsen Vehamed overbelast: “Stop met bellen voor louter info” Nele Dooms

15 maart 2020

12u11 356 Dendermonde Door de coronacrisis stond dit weekend ook de telefoonlijnen bij de huisartsenwachtpost Vehamed roodgloeiend. Daar roepen ze de mensen op om te stoppen met bellen als het om louter informatieve vragen rond corona gaat.

“Door al die telefoontjes om informatie raken onze lijnen overbezet”, zegt verantwoordelijke van Vehamed Ben Pyl. “Daardoor geraken mensen die echt ziek zijn en onze hulp nodig hebben niet binnen. Mensen die louter info nodig hebben, vinden die ook op www.info-coronavirus.be.”

Vehamed is de huisartsenwachtpost voor de regio Dendermonde, Hamme, Zele, Berlare, Lebbeke en Buggenhout. Sinds dit weekend is aan deze wachtpost, gevestigd aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, ook een tijdelijk triagecentrum opgericht. Het gaat om een aparte afgebakende zone waar patiënten met een mogelijke coronabesmetting afgezonderd worden.

“Patiënten die symptomen hebben, moeten zich wel altijd eerste telefonisch aanmelden bij een huisarts”, klinkt het. “Die zal indien nodig doorverwijzen naar het triagecentrum.” In het weekend doet het triagecentrum aan Vehamed dienst. Op weekdagen gaat het om een volledig afgescheiden locatie op de campus De Kroon, aan de Kroonveldlaan.

