Tekenacademie start met nieuw project: kleuterinitiatie Beeld Nele Dooms

04 juli 2020

15u43 0 Dendermonde De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van Dendermonde zal vanaf het nieuwe schooljaar in september een nieuw project aanbieden. Wekelijks zal dan één uur kleuterinitiatie “Beeld” plaatsvinden.

Instappen voor opleidingen beeld aan de kunstacademie kan normaal gezien vanaf zes jaar. Maar daar komt vanaf september verandering in. Vanaf dat academiejaar zijn ook kleuters vanaf vijf jaar welkom. Zij kunnen de kleuterinitiatie “Beeld” volgen. “Kleine kunstenaars die graag tekenen, schilderen, kleuren en knutselen zijn welkom”, zegt schepen van cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Tijdens een uurtje ‘kunstenbad’ worden ze ondergedompeld in de wonderlijke wereld van beelden. De focus ligt niet op het aanleren van techniek maar op het ervaren en beleven van kleur, licht, vorm, dimensie, beweging en expressie.”

Voor de oprichting van deze opleiding krijgt de KASK geen subsidie van de hogere overheid. Toch is het mogelijk om het project te organiseren, door financiële steun van het Dendermondse stadsbestuur. De initiaties zullen op zaterdagen plaatsvinden in de KASK, aan de Oude Vest 111. Er zitten tien kleuters per groep. Inschrijven kost 100 euro voor een gans schooljaar. Info: www.tekenacademiedendermonde.be.