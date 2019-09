Team Rijschool Traffix ontdekt mobiliteit van morgen Nele Dooms

12 september 2019

17u34 0 Dendermonde Rijschool Traffix uit Dendermonde bood haar medewerkers een familiedag aan, die volledig in het teken stond van ‘de mobiliteit van de toekomst’. Daarvoor sloeg Traffix de handen in elkaar met een aantal concessiehouders uit de regio, die een aantal voertuigen ter beschikking stelden om de medewerkers te laten proeven van de vele mogelijkheden waar de sector voor staat.

“26 personenwagens waren ter beschikking gesteld, waarvan dertien met alternatieve aandrijvingsbronnen”, zegt Fons Uyttenhove. “DAF leverde ook twee trucks als proefmateriaal. Dat we onze medewerkers hier kennis mee laten maken, is geen overbodige luxe. De voorbije jaren raast de technologische evolutie aan ijltempo vooruit. Ook de autosector ontsnapt hier niet aan. Vandaag zijn al heel wat voertuigen uitgerust met systemen die de bestuurder helpen bij het uitvoeren van zijn of haar rijtaak, zoals bijvoorbeeld adaptieve cruise control, parkeerassistentie of een automatisch noodremsysteem. Bovendien zijn er steeds meer milieuvriendelijkere alternatieven zoals elektrische, hybride, waterstof- of CNG-aandrijving. Ook onze vormingen in de rijschool moeten daar op aangepast zijn. Traffix wil een voortrekkersrol spelen. Als onze medewerkers mee zijn met de technologische ontwikkelingen en de nieuwe vormen van mobiliteit, kunnen ze volgende generaties ook blijven opleiden tot bekwame, milieubewuste en verantwoorde weggebruikers.”

Tijdens de familiedag stonden dan ook proefritten op het programma. Er waren ook e-bikes en e-steps ter beschikking. Met een fietsvergoeding geeft Rijschool Traffix haar medewerkers overigens een extra stimulans om met de fiets naar het werk te komen.