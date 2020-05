Team Oscar Romerocollege toont enthousiasme over terugkeer leerlingen met leuke video Nele Dooms

14 mei 2020

Dendermonde Op de campus Techniek en Engineering van het Oscar Romerocollege van Dendermonde kijken leerkrachten en directie vol enthousiasme uit naar een heropstart van de school vrijdag. In een video heten ze de jongeren nu al welkom. Er worden vanaf vrijdag dagelijks een veertigtal leerlingen op school verwacht, verspreid over drie schoolgebouwen.

De beelden in de video, waar directie, onderhouds- en administratief personeel en leerkrachten aan meewerkten, tonen hoe de school aan de Emiel Van Winckellaan in Dendermonde wordt klaargemaakt om weer open te gaan. Flyers die de sluiten van de school aankondigden midden maart, mogen vervangen worden door een affiche om de laatstejaars weer welkom te heten. Op de tonen van de song ‘“The Gates Are Open’ gaat de schoolpoort weer open. De camera maakt vervolgens een wandeling door de school, over de speelplaats en door klassen waar voorbereidingen volop bezig zijn. Op het einde wuift het hele team de leerlingen toe met een grote spandoek ‘Welcome Back’. “We hebben het contact met de leerlingen echt gemist en kijken uit naar hun terugkeer”, klinkt het.

“We zijn heel blij dat we terug jongeren mogen verwelkomen”, zegt directeur Helga Buelens. “Bij ons gaat het om de zesde jaren TSO en de zesdes en zevendes BSO. Omdat engineering, labo-oefeningen en praktijklessen moeilijk met afstandsonderwijs te onderrichten zijn, hebben we er voor gekozen om bij de heropstart vooral op deze vakken en activiteiten in te zetten. Het is ook belangrijk dat de leerlingen hun eindwerken kunnen afmaken. Een leerling schrijnwerkerij die bijvoorbeeld in een tuinmeubel investeerde, neemt dat ook graag afgewerkt mee naar huis. Er is dus nog werk aan de winkel.”

Individuele begeleiding

De school zet ook in op individuele begeleiding van leerlingen. “Leerlingen die pas in januari ingestroomd zijn in een praktijkrichting, hebben nog niet veel kans gehad om hun vaardigheden te oefenen. Zij krijgen de kans om zo veel mogelijk bij te werken”, zegt Buelens. “Ook die leerlingen die het wat moeilijker hebben met het afstandsonderwijs, komen een halve dag naar school om met behulp van de zorgcoördinator opdrachten af te werken.”

Volgens de directeur is de school al enkele weken bezig met voorbereiden van een heropstart. “We zijn zeker dat dit op een veilige manier zal kunnen gebeuren”, klinkt het. “Een nieuw uurrooster moest opgemaakt worden, net als nieuwe klasindelingen, lokaalbezettingen, een hygiëne- en circulatieplan. Alle praktijklokalen worden van oppervlaktesprays voorzien om altijd goed te kunnen ontsmetten.”