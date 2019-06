Team opruiming blijft in de weer ondanks hitte, schepenen Meremans en Dierick lopen dag mee Nele Dooms

25 juni 2019

16u10 9 Dendermonde Zelfs onder een loden hitte blijft het team opruiming van de technische dienst van de stad Dendermonde in de weer. Ook dinsdag werden openbare vuilbakjes geleegd, sluikstorten opgeruimd, speelpleintjes schoongemaakt en met borstel- en veegmachine rondgetoerd. Schepenen Marius Meremans (N-VA) en Leen Dierick (CD&V) liepen een dag met het personeel mee. “Ons respect is er alleen maar groter door geworden”, klinkt het.

De ‘buitenwerkers’ van de Dendermondse technische dienst starten normaal gezien om 8 uur ‘s morgens. Maar dat schema is nu, door de huidige hittegolf, gewijzigd. Het personeel trekt deze week al van 6 uur ‘s morgens de baan op en blijft aan de slag tot 14 uur, om zo het heetste van de dag te mijden. De warme namiddagen maken fysiek werk in open lucht immers erg moeilijk. “We raden onze mensen ook aan om zelfs in de voormiddag af en toe de schaduw even op te zoeken of een stadsgebouw binnen te stappen om wat verkoeling te zoeken. En om voldoende te drinken”, zegt ploegleider Geert Moreels.

Maar werk ligt er genoeg op de plank, ook als het snikheet is. Het takenpakket is dan ook erg uitgebreid. Van straten vegen met de borstelmachines, rondrijden met de zwerfvuilzuiger, openbare vuilnisbakken leegmaken tot 800 kilogram oud papier per week ophalen, en sluikstorten en zwerfvuil opruimen. Schepenen Marius Meremans en Leen Dierick kunnen er voortaan over meespreken. Zij liepen een dag mee met het opruimteam. Onder andere op de site van de nieuwe gevangenis ruimden ze een sluikstort met metaal, glas en een stoel op. “Het was al een tijdje de bedoeling om dit eens te doen, om de dienst beter te leren kennen en te weten waar ze allemaal mee bezig zijn”, zegt Dierick. “Dat dit nu net met een hittegolf gebeurt, laat ons direct voelen hoe zwaar het werk van deze mannen is. Ze verdienen alle respect.”

Hele salons opruimen

“En het treft ons hoe weinig respect er bij veel inwoners is”, stelt Meremans. “Het blijft voor deze ploeg ploeteren tegen het zwerfvuil omdat mensen maar vanalles blijven weggooien. De speelpleintjes in het Hof ten Rode en aan De Vliet die we vandaag schoonmaakten, lagen spijtig genoeg vol vuil. Iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen om het overal wat netter de houden.”

Bram en Hugo, twee van de acht personeelsleden binnen de opruimploeg, bevestigen dat. “Het lijkt soms dweilen met de kraan open”, zeggen ze. “We rukken uit op basis van klachten en meldingen over zwerfvuil die bij de stad binnen komen. Soms ruimen we midden de natuur hele salons op. Bovendien stellen we vast dat openbare vuilbakjes vaak gebruikt worden als dumpplaats voor huisvuil, ondanks dat zowel politie als milieudienst heel veel energie steken in sensibiliseren van inwoners.”

Ook de komende dagen blijft het bijsturen van de werkuren van kracht. Ze gelden ook voor de collega’s die instaan voor het onderhoud van onder andere het wagenpark van de stad en de medewerkers die stadsgebouwen onderhouden. Ook zij starten om 6 uur ‘s morgens. “Momenteel tellen we vooral af naar wat meer koelte”, klinkt het.