Team basisschool De Schakel stuurt nog warme videoboodschap voor start paasvakantie: “We slaan er ons wel door” Nele Dooms

03 april 2020

13u48 1

Dendermonde Het hele schoolteam van gemeentelijke basisschool De Schakel van Baasrode, van directie over leerkrachten tot onderhoudspersoneel, stuurt nog een warme videoboodschap de wereld in voor de start van de paasvakantie.

“We missen de leerlingen enorm”, zegt directeur Bjorn Verheyden. “Dus vonden we het gepast om voor de vakantie begint onze kinderen nog eens een hart onder de riem te steken.” De leerkrachten gingen aan de slag met het liedje “Je hebt een vriend” van K3, waar ze een eigen tekst op maakten. “We staan ervoor, we moeten allemaal binnen blijven”, klinkt het. “De school is dicht, de speelplaats leeg en stil. Leerkrachten willen helpen, maar niet met huiswerk overstelpen.” De juffen figureren ook zelf in de videoboodschap. “En nu maar duimen om elkaar snel weer terug te zien”, zegt directeur Verheyden.