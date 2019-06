Tarkett steunt deelnemers Roparun Nele Dooms

07 juni 2019

Tarkett, het vroegere bedrijf Desso aan de Robert Ramlotstraat in Sint-Gillis-Dendermonde, steunt deelnemers aan de Roparun. Met de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam wordt geld ingezameld voor projecten die het leven van kankerpatiënten aangenamer moeten maken. Ook bij Tarkett doet een werknemer mee aan het gebeuren. Het bedrijf ondersteunt zijn team daarom tijdens de hele tocht. “De Roparun is al bijna dertig jaar lang één van de belangrijkste liefdadigheidsevenementen in de Benelux”, zegt Filip Eeckhout, General Manager Tarkett Belux. “Dat onze medewerker Bernd van der Stouw, Design manager Home & Hospitality bij Tarkett, zich ook waagt aan dit avontuur is voor ons signaal om mee te helpen. Kanker is een ziekte die iedereen kent, omdat hijzelf of mensen in de directe omgeving ermee kampen. Daarom vinden we het belangrijk ons steentje bij te dragen.” Bernd loopt in het team “4Them”, een ploeg die acht jaar geleden werd opgericht. “Een groot deel van onze leden verloor al een naaste aan kanker en vorig jaar overleed een voormalig teamlid. Het is een drijfveer om ons in te zetten voor deze sponsorloop. Bovendien geeft het hoop en steun aan de vele mensen die zich inzetten om een goed doel te ondersteunen, op welke manier dan ook.” De Roparun vindt tijdens dit Pinksterweekend plaats.