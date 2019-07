Taptoe zet zomerprogrammatie op Grote Markt in gang Nele Dooms

02 juli 2019

De eerste donderdag van de zomervakantie komt eraan en dat betekent in Dendermonde traditiegetrouw de aftrap van de terrasanimatie op de Grote Markt. Het concept wijzigt van naam en heet voortaan niet meer “terrasjesavonden”, maar wel “Denderende Donderdagen”. Om die in gang te zetten, komt het Taptoe na jaren terug in Dendermonde. Een tijd geleden was dit steevast een voltreffer op de Grote Markt. Nu donderdag 4 juli wordt deze traditie weer nieuw leven ingeblazen. Om voor een spektakel te zorgen, zijn er optredens van Euroband, Rijnmondband, The Band of Liberation, Red Hackle Pipe Band en De Blaasbalgen voorzien. De avond opent met een beiaardconcert om 19 uur. Daarna steken de muziekkorpsen van wal voor het Taptoe. De toegang is gratis. Iedereen is welkom op de Grote Markt. Info: toerisme@dendermonde.be.