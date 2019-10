Tania bundelt creativiteit in boek en Facebook-pagina Nele Dooms

15u06 0 Dendermonde DIY of Do It Yourself. Zo heet het allereerste boek dat Tania Mattheus uit Baasrode uitbrengt. Hiermee maakt ze een item op haar bucketlist waar. Aan het boek koppelt Mattheus ook een Facebook-pagina waar iedereen creatieve ideeën op kan delen. “Ik wil creativiteit zoveel mogelijk kansen geven”, zegt ze.

Tania Mattheus is afkomstig van de kust, maar al jaren fiere Dendermondenaar. “Ik ben al een tijd in de ban van bucketlists”, zegt ze. “Ik legde er zelf eentje aan en wil er natuurlijk zoveel mogelijk van realiseren. Het was een droom om ooit een boek uit te brengen. Een oom deed me dat voor en ik vond dat zo tof, dat ik dit ook wilde doen. Omdat ik vooral geniet van de kleine dingen in het leven, besloot ik dat te delen met iedereen.”

Mattheus schreef onder andere een hele reeks gedichten bij elkaar. In die poëzie vertelt ze over zichzelf en haar afkomst, de zee, Dendermonde, haar katten en reizen. “Tekeningen erbij zijn van de hand van Mathias Waterschoot”, zegt ze. “Het boek telt ook foto’s en hier en daar zit een blanco pagina waar lezers zelf creatief kunnen zijn, door zelf iets te tekenen of neer te pennen. Ik wil creativiteit stimuleren.”

Aan haar boek koppelt Tania ook een Facebook-pagina. “Mijn gedichten en illustraties moeten mensen inspiratie geven om zichzelf te ontdekken, of je nu graag schrijft, tekent of bijvoorbeeld sieraden maakt”, verduidelijkt ze. “Alle creaties zijn goed, zolang je er zelf maar plezier aan beleeft. Iedereen kan die creaties nu delen in de Facebook-groep. Ik merkte eerder al dat heel veel mensen creatief bezig zijn. De onverwachte hoeveelheid likes en posts op de Facebook-pagina zijn daar nog eens het bewijs van.”

“DIY poems & pictures” is verkrijgbaar via DIYpoems@gmail.com en De Standaard Boekhandel.