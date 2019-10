Tachtig sportclubs ondertekenen duurzaamheidscharter: “Ieder zijn steentje voor een beter klimaat” Nele Dooms

29 oktober 2019

14u31 0 Dendermonde Liefst tachtig Dendermondse sportclubs hebben in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde het duurzaamheidscharter ondertekend. Daarmee beloven ze om inspanningen te leveren binnen hun sportwerking voor een beter klimaat. Het enthousiasme tijdens de Algemene Vergadering van de Sportraad voor dit initiatief was groot.

“In samenspraak met de verschillende sportclub gingen we op zoek naar eenvoudige, laagdrempelige en haalbare manieren om duurzaam te zijn”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Zo kunnen ze in hun lokalen energie besparen door erop toe te zien dat lichten gedoofd worden en de verwarming een paar graden lager staat. Bij de organisatie van evenementen kunnen ze toezien om zo weinig mogelijk afval te hebben en op herbruikbare bekers in te zetten. Leden kunnen aangespoord worden om water mee te brengen in drinkbussen, kraantjeswater te drinken en om met de fiets of te voet naar de training te komen in plaats van met de auto.”

Ook het Autonoom Gemeentebedrijf en stadsbestuur leveren hun deel van de inspanningen. Zo kregen kraantjes in de sporthallen al stickers met het opschrift “drinkbaar kraantjeswater” en werden drinkbussen als geschenk gegeven bij de kampioenenhuldigingen. De stad laat toiletten met regenwater spoelen en voorziet zonnepanelen op de sporthal van Sint-Gillis, zwembad Olympos en de sporthal van Appels. In zwembad Olympos zijn al vuilbakken voorzien om afval beter te sorteren. Die komen ook in de sporthal van Sint-Gillis. “Voor het besproeien van grassportvelden, willen we in de toekomst besproeien met grondwater en gebruik van een besproeiingsmachine zoveel mogelijk maximaliseren”, zegt Cleemput.

De sportclubs zien het allemaal zitten om zich in te zetten, zodat het duurzaamheidscharter massaal en met veel enthousiasme ondertekend werd. Het document kunnen ze ophangen in hun lokaal als blijvende stimulans.