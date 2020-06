Systeem online afspraken met politie breidt uit: ook dienst wijkwerking gaat digitaal Nele Dooms

11u46 2 Dendermonde Inwoners van Dendermonde zullen voortaan ook met hun wijkagent een online afspraak kunnen maken. De lokale politie van Dendermonde breidt haar digitale dienstverlening daarvoor uit.

De Dendermondse politie werkt sinds mei 2019 met een online afsprakensysteem voor een gesprek, aangifte of klachtneerlegging. Dat levert ondertussen zo positieve ervaringen op dat de korpsleiding besliste om dit systeem ook uit te breiden naar de dienst Wijkwerking.

“Dendermondenaren kunnen vanaf nu dus ook zelf online een afspraak maken met hun wijkinspecteur”, zegt korpschef Patrick Feys. “Via de website wijk.politiedendermonde.be komen ze terecht in de wijkmodule op onze website. Daarin kunnen ze op basis van hun straatnaam en huisnummer hun wijkinspecteur met contactgegevens te zien krijgen. Als ze doorklikken op ‘afspraak online’ worden de beschikbare plaatsen bij hun wijkinspecteur zichtbaar. Zo kunnen inwoners een afspraak plannen op het moment dat voor hen én de wijkinspecteur het best past.”

Extra contactmogelijkheid

De politie creëert zo niet alleen een extra contactmogelijkheid, naast e-mail en telefoon, maar het vergemakkelijkt de bereikbaarheid van de wijkinspecteurs. Bij langdurige afwezigheid kunnen inwoners bovendien terecht bij de andere wijkinspecteurs uit het wijkteam. “Deze online afsprakenmodule is wel enkel bedoeld voor wijkgebonden materie zoals aanslepende burengeschillen, overlast of onveiligheid in de wijk”, benadrukt Feys. “Voor algemene aangiften en klachten moeten mensen nog altijd bij het onthaal in het politiebureau aan de Noordlaan zijn. Dringende meldingen en noodoproepen kunnen alleen door 101 te bellen.”