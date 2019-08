Succesvolle speelpleinzomer voor Speelplaneet Nele Dooms

19 augustus 2019

14u32 0 Dendermonde Nog één week te gaan voor de speelpleinwerking Speelplaneet van Dendermonde, maar nu al is duidelijk dat het een meer dan geslaagde zomer is geweest.

Het Dendermondse speelplein moest deze vakantie haar vertrouwde stek op de terreinen van freinetschool Appelbloesem in Appels inruilen voor de site van gemeenteschool Toverboon in Sint-Gillis-Dendermonde, maar dat bleek uiteindelijk zeker niet nadelig. “Alles verloopt hier vlot”, zegt Gerben Vanderyse van de Speelplaneet.

“We mochten doorgaans elke dag gemiddeld 95 kinderen verwelkomen. Vorige zomer waren dat er gemiddeld zo’n negentig per dag. We hebben dit jaar dus meer kindjes bereikt en daar zijn we blij om. We beschikken ook over genoeg animatoren om alles in goede banen te leiden. We hadden voor deze zomer ook heel wat nieuw materiaal, zoals gezelschapsspelen en avontuurlijk spelmateriaal, om mee uit te pakken en de stock knutselgerief was goed aangevuld. Zo konden we iedereen een leuke speelpleinzomer bezorgen.”

Maandag waren heel wat kinderen aan de slag met dat knutselmateriaal. Om de speelpleinzomer af te sluiten, volgt op vrijdag 23 augustus nog een slotdag met een gezamenlijke uitstap naar de Nieuwdonk. Tegen volgende zomer, in 2020, zou de Speelplaneet haar definitieve thuis moeten krijgen op de nieuwe jeugdsite die de Scouts in Baasrode aan het realiseren zijn, in samenwerking met de stad.