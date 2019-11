Subsidie voor Scheepvaartmuseum om veertigste verjaardag te vieren Nele Dooms

27 november 2019

17u31 0 Dendermonde Het Scheepvaartmuseum van Baasrode kan rekenen op subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen. Die kent in totaal 75.973 euro toe aan zeven Oost-Vlaamse erfgoedprojecten. Het gaat allemaal om publieksgerichte activiteiten die sensibiliseren rond het onroerend erfgoed in de provincie en het bekender maken.

“Met de projectsubsidies willen we een wezenlijk verschil maken voor de mensen die zich inzetten voor het onroerend erfgoed in de provincie”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed. Voor het Scheepvaartmuseum is er 10.000 euro. De centen zijn bestemd voor de viering van veertig jaar Scheepvaartmuseum Baasrode en scheepsbouwgeschiedenis.

De vzw plant daarvoor een tentoonstelling en een academische zitting. Het museum bevindt zich op de provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, vlakbij de Schelde. Omdat deze werven vrij intact zijn gebleven, is de site een unicum in Europa en bevindt zich daar een uiterst waardevol archief rond scheepsbouw.

Net omdat de site één van de weinige volledig intacte oude scheepswerven ter wereld is, geniet het Scheepvaartmuseum een internationale uitstraling. “We willen in de eerste plaats het publiek kennis laten maken met de lange weg die al is afgelegd bij uitbouw van het museum zoals we het nu kennen, en het publiek bewust maken van het belang van Baasrode als dorp voor scheepsbouwers en voor de ontwikkeling van de hele regio”. klinkt het bij de vzw.