Subsidie van 576.000 euro voor restauratie Huis Van Winckel in stadscentrum Koen Baten

30 juli 2020

11u18 0 Dendermonde Er komt eindelijk schot in de zaak voor de renovatie van het Huis van Winckel op de Kerkstraat in Dendermonde. Het pand is sinds 2003 geklasseerd als erfgoed maar is in verval en moet dringend aangepakt worden. De plannen bestaan al jaren, maar de werken zouden nog dit jaar moeten starten. “We kunnen hiervoor rekenen op een subsidie van meer dan 500.000 euro", zegt schepen Els Verwaeren (N-VA).

Het Huis Van Winckel, een uniek pand in de Kerkstraat pal naast Cultuurcentrum Belgica, werd al in 2003 gekocht door het stadsbestuur van Dendermonde. Dat zag er toen uitbreidingsmogelijkheden voor CC Belgica, de realisatie van een nooduitgang voor het cultuurcentrum en de aanleg van een voetgangersdoorgang tussen de Grote Markt en de parking aan de vroegere Hollandse Kazerne in. De voorbije jaren deed het gebouw vooral dienst als tentoonstellingsruimte en locatie voor kleinschalige producties.

In 2018 werd het eerste plan afgewerkt voor de renovatie. Het hele project zou in totaal ruim 2,5 miljoen euro moeten kosten. Normaal gezien moest een jaar later met de renovatie kunnen gestart worden, maar dit liep nog wat vertraging op. Het kabinet van minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) keurde de subsidie nu goed, waardoor de renovatie weer in een stroomversnelling komt.

Met deze totaalrestauratie van herenhuis Van Winckel wil de stad Dendermonde het pand herwaarderen en een duurzame herbestemming geven als uitbreiding van het aangrenzende CC Belgica. Niet enkel de administratie van het cultuurcentrum zal er gehuisvest worden, maar ook vergaderzalen en multifunctioneel inzetbare lokalen worden voorzien om zo op de hele site een dynamisch en levendig cultuurerf te realiseren voor de inwoners van Dendermonde en de omliggende streek.

De gevel wordt volledig gerenoveerd en het dak wordt volledig hersteld. De originele interieurinrichting blijft bewaard net als de verschillende originele tuinelementen gerestaureerd zullen worden. “Om het herenhuis en CC Belgica intern met elkaar te verbinden, creëert men nieuwe doorgangen op plaatsen waar de minste schade wordt aangebracht aan het erfgoed. Het cultuurcafé wordt verplaatst naar de representatieve salons van herenhuis Van Winckel met maximaal behoud van de originele parketvloer. Op de verdiepingen worden vergaderzalen en multifunctionele lokalen voorzien met respect voor de oorspronkelijke inrichting en indeling", aldus Verwaeren.

De werken zouden kunnen starten in september van dit jaar. “Dat is toch alleszins de bedoeling om dan van start te gaan en van deze site iets mooi te maken", klinkt het. “Ik ben alleszins blij met deze subsidie en dat het gebouw opgewaardeerd wordt", besluit de schepen.