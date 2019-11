Studentenclub Scaldis doet Ros Beiaard-koorts ook in Gent stijgen Nele Dooms

14 november 2019

16u16 0 Dendermonde De studentenvereniging HSC Scaldis, voor studenten uit Dendermonde en omstreken, doet de Ros Beiaard-koorts ook in Gent stijgen. De Dendermondse studenten namen deel aan de jaarlijkse Gravensteenfeesten en draafden op met een miniatuur versie van het Ros Beiaard.

De studenten van Scaldis had het Ros zelf gemaakt. Maker Quinten De Wilde creëerden het Ros in één week tijd. “Makkelijk was dat niet, maar mijn ervaringen bij carnavalsgroep De Kazoo’s uit Moerzeke hebben me goed geholpen”, zegt hij. “Het eindresultaat mag er best zijn. Het geeft voor onze Dendermondse studenten alvast veel goesting in de Ros Beiaard-ommegang van 2020.”

De Scaldis-leden namen met hun Ros deel aan de jaarlijkse Slag om het Gravensteen, een traditie in Gent. “Elk jaar in november herdenken de Gentse studentenclubs wat bekend staat als de grootste studentengrap ooit: de bezetting van het Gravensteen in 1949", legt Milan De Saeger uit. “Toen sloten meer dan honderd studenten zich op in de burcht. Volgens sommigen was dat om te protesteren tegen de verhoging van de bierprijs, volgens anderen puur uit verveling. De tussenkomst van de Gentse politie en brandweer was nodig om de studenten uit het Gravensteen te krijgen, onder bombardement van rijp fruit en rookbommen. Elk jaar wordt dat legendarische moment herdacht met een cantus en een stoet die door de Gentse binnenstad trekt.” Met hun Ros Beiaard vielen de jongeren van Scaldis alvast goed op in de bonte massa.