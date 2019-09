Studenten kunstacademie tonen beelden in bibliotheek Nele Dooms

18 september 2019

In de bibliotheek van Dendermonde start op zaterdag 21 september de tentoonstelling “De Beelden aan de Bib”. Er worden nieuwe beelden getoond, gemaakt door de studenten van het Beeldhouwatelier en Ruimtelijk Kunst van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten KASK van Dendermonde. De opening van de expo is zaterdag voorzien om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de bibliotheek, aan de Kerkstraat 111. Info: www.tekenacademiedendermonde.be.