Studenten die scriptie linken aan Dendermonde kunnen op 250 euro rekenen Nele Dooms

05 oktober 2020

17u15 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil studenten die een scriptie moeten maken, stimuleren om die over een Dendermonds onderwerp te laten handelen. Daarvoor is er de Scriptieprijs die de jongeren in kwestie 250 euro kan opleveren.

“Wie nog een onderwerp voor een thesis zoekt, kan misschien inspiratie zoeken dicht bij huis”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Met al zijn facetten biedt onze stad zeker een ruime waaier aan mogelijkheden voor onderzoek en analyse. We hebben zelfs heel graag dat studenten hun scriptie aan onze stad wijden. Om hen te stimuleren dat te doen, is er de Dendermondse Scriptieprijs.”

De gemeenteraad van Dendermonde keurde zopas een vernieuwd reglement voor de jaarlijkse Scriptieprijs goed. Wie een scriptie schrijft gelinkt aan Dendermonde, kan met deze wedstrijd meedingen naar een prijs van 250 euro. Zelf in Dendermonde wonen, is geen must en ook het studiedomein speelt geen rol. “De scriptie dient wel te voldoen aan enkele kwaliteitsvoorwaarden: het moet een meerwaarde betekenen voor Dendermonde, vernieuwend zijn en voldoen aan de basisregels van de Nederlandse spelling”, zegt Mannaert.

Inzendingen kunnen tot 15 oktober ingediend worden. Geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om hun scriptie mondeling voor te stellen aan een jury. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke adviesraden. Een jaarlijkse prijsuitreiking in december huldigt de winnaars. Meer info is te vinden op de stadswebsite.