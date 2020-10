Strijd tegen zwerfvuil aan glasbollen met bewakingscamera’s werkt: bijna 70 sluikstorters betrapt Nele Dooms

05 oktober 2020

13u18 8 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare Anderhalf jaar na het invoeren van mobiele camera’s in de strijd tegen zwerfvuil aan glasbollen, maakt afvalintercommunale Verko, actief in regio Dendermonde, de balans op. En die is positief. Met behulp van de camera’s konden al tientallen sluikstorters betrapt worden. De resultaten zijn bekend gemaakt naar aanleiding van de start van de Week van de Handhaving. Dat wordt extra ingezet op controles tegen zwerfvuil en sluikstorten.

Afvalintercommunale Verko voert al jaren sensibiliseringsacties tegen sluikstorten. De problematiek kent ook al een tijd en dalende trend, maar bedoeling is die nog meer naar beneden te krijgen. Bovendien blijken sommigen heel hardleers. “Een kleine, maar helaas hardnekkige groep burgers blijft zondigen tegen sluikstorten”, weet Peter De Leeuw, directeur van Verko. “In samenwerking met gemeentebesturen en politie werd daarom een groter handhavingsproject op poten gezet dat het moest mogelijk maken daders te identificeren en een sanctie te geven. Zo beseffen sluikstorters hopelijk beter welk fout gedrag ze vertonen en voelen ze financieel wat de gevolgen zijn van afval zomaar te dumpen.”

100 geïdentificeerde sluikstorten

Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, startte een project om onbemande, mobiele bewakingscamera’s in te schakelen aan glasbollen en andere sluikstortgevoelige locaties in het werkingsgebied. Er werd ook een handhavingscel opgericht die gerichte sluikstortcontroles uitvoert. Sinds haar ontstaan anderhalf jaar geleden voerde die al 400 controles uit op afval dat werd aangetroffen aan glasbollen, op basis van klachten van alerte buurtbewoners.

Het project leverde in totaal bijna 100 geïdentificeerde sluikstorten op. 68 daarvan waren te danken aan de inzet van de tien mobiele camera’s. In Dendermonde werden het meeste aantal sluikstorten vastgesteld, namelijk 185. Van de 20 geïdentificeerde sluikstorters daar waren er vier te danken aan de bewakingscamera’s. Ook Hamme en Berlare spanden mee de kroon met respectievelijk 70 en 74 sluikstorters. In Berlare werden er elf geïdentificeerd, waarvan tien op basis van de camera. In Hamme waren dat er 25, waarvan negentien op basis van camera. In Lebbeke en Buggenhout waren er opvallend minder sluikstorten: respectievelijk tien en slechts twee. In Lebbeke werden alle tien die sluikstorters geïdentificeerd, zes ervan op basis van de mobiele camera. In Buggenhout werd één sluikstorter gevat, dankzij de hulp van de camera.

“We zijn er zeker van dat deze strengere aanpak van sluikstorters zeker zijn vruchten afwerpt”, zegt Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko. “Met de verplaatsbare camera’s is er permanent aandacht voor deze problematiek. Bovendien vergroot de pakkans en dat werkt ontradend.”

Tijdens de jaarlijkse Handhavingsweek, die net gestart is, vraagt organisator Mooimakers, in samenwerking met de lokale besturen verhoogde aandacht voor zwerfvuil en sluikstorten.