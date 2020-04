Streepje live muziek voor bewoners Residentie Christiana en Residentie Augustijnen: “Positieve invloed op het mentaal welzijn” Nele Dooms

22 april 2020

Dendermonde De bewoners van Residentie Christiana en Residentie Augustijnen in hartje Dendermonde werden woensdagnamiddag vergast op een openluchtconcert. Daar zorgen muzikanten Els De Pauw en Peter Verhas voor.

Dat de bewoners van de bejaardenflats in Residentie Christiana en Residentie Augustijnen, net als vele anderen, in hun kot moeten blijven, betekent niet dat ze niet kunnen genieten. Sinds enkele weken genieten de bewoners elke woensdagnamiddag van op hun terras van een muzikaal intermezzo. “Zo proberen we de coronatijd draaglijk te houden voor de bewoners”, zegt Tom Van de Vreken, directeur vzw IKOO, beheerder van de assisentiewoningen.

Normaal zorgt het Passantenhuis, verbonden aan de bejaardenflats, het hele jaar door voor activiteiten waarbij ontmoeting tussen de bewoners centraal staat. Maar door de coronacrisis kan dit nu niet. “Daarom doen we ons best om met verschillende initiatieven toch voor de nodige afleiding te zorgen”, zegt Van de Vreken. “We bezorgden onze bewoners een ontbijt met Pasen, we organiseerden al een beweegmoment en hebben een samenwerking met de bibliotheek om de bewoners te voorzien van lectuur. Omdat muziek een positieve invloed heeft op ons mentaal welzijn, ontbreekt ook dat niet.”

Het duo Peter Verhas, saxofonist, en Els De Pauw, pianiste, zorgden voor een live concert op de parking van de residenties aan de Papiermolenstraat. Uitzonderlijk mochten de bewoners naar daar komen. “We kregen hiervoor toelating van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar wel onder strikte voorwaarden uiteraard”, zegt Van de Vreken.