Strafexpeditie op liefdesrivaal eindigt in rechtbank: drie betrokkenen riskeren 15 maanden gevangenisstraf Nele Dooms

12 oktober 2020

17u43 1 Dendermonde Een ‘strafexpeditie’ in Dendermonde bracht drie mannen, Roma’s, voor de Dendermondse rechtbank. Er hangt hen vijftien maanden gevangenisstraf boven het hoofd. Tot twee keer toe reden ze een rivaal klem, tot het slachtoffer uiteindelijk het politiekantoor binnenliep. Maar daar waren ze niet van gediend. “Roma’s lossen hun problemen zelf op en lopen niet naar de politie”, klonk het.

De feiten dateren van begin juni 2020. Kosovaar Burhan C. uit Tienen had toen ontdekt dat de Roemeen Samujel L. via Facebook contact had gehad met een vrouw waar C. een oogje op had. Razend was hij daardoor. Hij trommelde familieleden Orhan en Mustafa C. op om zijn liefdesrivaal een lesje te leren. In twee auto’s gingen ze op zoek naar hun slachtoffer.

Die kwamen ze uiteindelijk in Dendermonde op het spoor. Op de Grembergenbrug probeerden ze L. een eerste keer klem te rijden, maar de man kon aan de blokkade ontkomen. Ter hoogte van de De Bruynkaai op de Noorldaan wat verderop werd hij evenwel voor een tweede keer klemgereden. De Roma’s haalden baseballbats boven en sloegen daar de ruiten van de auto mee in. Ze richtten bovendien een airsoftwapen op hun slachtoffer. Dat dit gebeurde aan zowat het drukste verkeerspunt in Dendermonde kon hen niet deren.

Probleem zelf opgelost

Uiteindelijk slaagde Samujel L. er toch in weer weg te rijden, met de boze Roma’s in zijn kielzog. In paniek reed hij naar het politiebureau wat verderop op de Noordlaan en liep er snel naar binnen. Terwijl hij aangifte aan het doen was van de feiten, lieten zijn belagers hem via de telefoon nog wat bedreigingen achter. “Roma’s lopen niet naar de politie, maar lossen het zelf op”, klonk het.

De procureur tilde zwaar aan de feiten en vorderde naast vijftien maanden cel ook de verbeurdverklaring van de twee gebruikte auto’s. De beklaagden zelf probeerden te minimaliseren. “Het was alleen maar de bedoeling om te praten met hem, maar de situatie is wat uit de hand gelopen”, klonk het. Vonnis volgt volgende maand.