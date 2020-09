Straattheaterfestival wordt coronaproof Boulevart Bizar: “Alles op alles zetten om gezinnen leuke dag te bezorgen” Nele Dooms

08 september 2020

11u34 1 Dendermonde Vreemde tijden in deze coronacrisis en dus steken ook de cultuurdiensten van Dendermonde een tandje bij om daar een mouw aan te passen. Het resultaat is een alternatieve versie van het jaarlijkse succesvolle circus- en straattheaterfestival Boulevart. Dat wordt dit jaar in een coronaproof kleedje gestoken en wordt Boulevart Bizar. “Met één doel: toch zoveel mogelijk gezinnen een heel leuke dag te bezorgen”, klinkt het.

De jaarlijkse Boulevart, die in september telkens duizenden bezoekers naar het stadscentrum van Dendermonde lokt, is aan de achtste editie toe. Maar het wordt geen editie als alle voorgaande. “Het is zelfs kantje boordje geweest of we dit evenement wel zouden kunnen laten plaatsvinden”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Maar we willen in Dendermonde niet zomaar alles verbieden in deze coronacrisis. In de plaats kijken we naar het uitwerken van coronaproof activiteiten. De medewerkers van onze diensten leveren daar al een hele zomer lang bijzonder veel werk voor. Ze verdienen waardering voor de creativiteit en de inspanningen om de Dendermondenaren toch nog heel wat aan te bieden. Het nieuwe Boulevart Bizar is daar zeker een voorbeeld van. Terwijl bijvoorbeeld voor jaarmarkten en reuzenstoeten beslist werd dat die niet coronaveilig kunnen, kwamen de cultuurdiensten voor Boulevart met een fantastisch voorstel dat alleen maar een ‘go’ verdiende.”

Ander parcours

Op de straten en pleinen van Dendermonde zal het, in tegenstelling tot voorbije jaren, stil blijven met de nieuwe Boulevart Bizar. Wel werd een ander parcours uitgestippeld, langs andere locaties. “Die zijn zo ingericht dat we het publiek er in veilige omstandigheden kunnen ontvangen en laten genieten van voorstellingen”, zegt Lieve Van Cauwenberge. “Acht gezelschappen staan te popelen om weer te kunnen optreden en zullen het beste van zichzelf geven. Ze staan garant voor allerlei leuke acts. Een massa volk kunnen we op deze manier niet samenbrengen, maar met acht gezelschappen en twintig voorstellingen op zeven locaties kunnen we wel liefst 1.700 toeschouwers laten genieten. En dat is toch best veel in deze coronatijden.”

Alle locaties zijn in open lucht en het maximum aantal bezoekers wordt overal beperkt tot maximum 250, ook al is wettelijk 400 toegelaten. “Overal voorzien we ontsmettingsgel voor de handen, garanderen we dat er voldoende afstand gehouden kan worden en ontsmetten we stoelen. Iedereen is verplicht een mondmasker te dragen”, klinkt het. “We zetten stewards in om het allemaal in goede banen te leiden. Alle voorstellingen en workshops zijn gratis, maar omdat het aantal plaatsen beperkt is, is vooraf reserveren nodig.”

Boulevart Bizar speelt zich af aan de parking van het Rijksadministratief Centrum aan het Sas, op het sportveld van het Oscar Romerocollege aan de Tragel, op de speelplaats van het Oscar Romero aan het kerkplein en de speelplaats aan de Emiel Van Winckellaan, in de Kerkstraat en op de speelplaats van Middenschool Zwijveke aan het Heldenplein. Aan het Sas wordt een kinderspeeldorp ingericht, met onder andere een blotevoetenpad, workshops, circusinitiaties met Sarakasi en suppen op de Dender en aerial yoga door Venga. Er kan ‘ s middags zelfs gepicknickt worden aan een zomerbar, waar het VerjazzCombo voor muziek zorgt.

Boulevart Bizar vindt plaats op zaterdag 19 en zondag 20 september. Alle info en reservaties: www.ccbelgica.be.