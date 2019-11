Straatlopers gaan voor tweede deelname aan Roparun Nele Dooms

12 november 2019

15u20 2 Dendermonde De Dendermondse Straatlopers gaan ook een tweede keer deelnemen aan de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam om zo geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vorig jaar namen de Dendermondenaren, voornamelijk bewoners van de Gentsesteenweg en omgeving, al een eerste keer deel. Dat werd een groot succes.

“Daarom maken we ons nu op voor een tweede uitdaging in het Pinksterweekend van 30 mei 2020”, zegt Pascal Putteman. “De Ros Beiaardommegang hebben we op dat ogenblik net achter de kiezen en dat feest zal al de nodige energie gevergd hebben, maar dat houdt ons niet tegen. We willen ons opnieuw voluit inzetten voor het goede doel.”

Om in te kunnen schrijven voor de Roparun, heeft het team wel 7.500 euro startkapitaal nodig. Om die centen bij elkaar te krijgen, vinden diverse activiteiten plaats. Het aanstaande weekend, op zaterdag 16 november, staat een spaghettiavond op de agenda. Iedereen is welkom in de feestzaal van het Óscar Romerocollege, Noordlaan in Dendermonde, om te kunnen smullen en zo meteen een steentje bij te dragen aan het goede doel. Er is keuze uit spaghetti bolognaise en vegetarische spaghetti. Volwassenen betalen 12 euro en kinderen 7 euro. De tafels staan gedekt van 17 tot 22 uur. De organisatoren voorzien ook kinderanimatie en de Sint brengt de kleinsten een bezoekje. Info en inschrijvingen: www.dendermondse-straatlopers.be.