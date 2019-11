Stort doorn in het oog van inwoners: meer dan 600 ton aan vodden en oude kleding tussen het groen Nele Dooms

19 november 2019

14u14 62 Dendermonde Wat normaal een idyllisch plaatje langs één van de wandelwegen in Schoonaarde, vlakbij de Migrostraat, zou moeten zijn, is momenteel een gigantisch stort. Naar schatting ligt er meer dan zeshonderd ton oude kleding, schoenen en vodden. Al jaren, zo blijkt nu, nadat een verontwaardigde voorbijganger de situatie op sociale media postte. “Hallo”, schepen van Milieu Marius Meremans? Uit zijn antwoord blijkt dat een juridische procedure zorgt voor de aanslepende toestand.

Het is een inwoner uit Schoonaarde geweest die in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Schunoaren als ... ’ de bal aan het rollen bracht. Foto’s van een gigantisch stort vol oude kledij, lompen, vodden en versleten schoenen schokten een massa mensen. “Dan denk je een mooie wandeling te maken en kom je dit tegen! Lekker verstopt achter een hoop groen”, staat bij de beelden te lezen. Het zorgde meteen voor een storm aan reacties. Velen vielen uit de lucht over het bestaan van het stort en reageerden verontwaardigd. Anderen bleken op de hoogte van het bestaan. “Dat ligt daar al enkele jaren en er passeren genoeg mensen, maar iedereen houdt zijn mond daar voor iedereen”, klinkt het onder andere.

Privéterrein

Anderen weten dan weer dat er in het verleden al melding gemaakt werd van het stort bij de Milieudienst van de stad. “Maar de toestand houdt gewoon aan, zonder reactie. Het is een schande”, klinkt het. Feit is dat de vodden, veelal samengepakt in plastiek zakken, op privéterrein liggen. Ze zouden van een man zijn die jaren geleden een loods huurde vlakbij de Migrostraat om er oude kledij in te zamelen, zoals dat wel vaker gebeurt via kledingcontainers. Alleen verdween de man met de noorderzon en bleven de vodden achter. De eigenaar van het terrein liet ze liggen.

De situatie vraagt om uitleg van schepen van Milieu Marius Meremans (N-VA), want inwoners begrijpen niet dat dit gigantische stort zomaar jarenlang ongemoeid tussen het groen kan blijven liggen. Volgens hem heeft alles te maken met een juridische procedure die lopende is. “Er werd inderdaad al een klacht ingediend in maart 2017 bij onze Milieudienst”, zegt hij. “Bij controle bleek er inderdaad een probleem en ook de politie stelde een pv op. De eigenaar van het terrein kreeg tot twee keer toe een aanmaning om de boel op te ruimen, maar gaf geen gehoor. Daarop schakelde de stad Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM in.”

270 euro per ton

Het is OVAM die de hoeveelheid afval die op het terrein aan het Migrostraat ligt schat op meer dan 600 ton. De maatschappij maakte de eigenaar een ambtelijke heffing over, omdat hij het terrein zelf niet opruimde. De ruimingskost wordt daarbij vastgelegd op 270 euro per ton. “Daarop kwam er plots wel reactie van de bewuste eigenaar”, zegt Meremans. “Hij trok vorig jaar naar de rechtbank om tegen OVAM in beroep te gaan. De zaak kwam recent in oktober voor, maar werd uitgesteld. Een nieuwe datum is nu voorzien in februari 2020. Achter de schermen loopt dus een hele procedure, waardoor we op het terrein zelf niets kunnen doen. Als stad staan we hier ook machteloos tegenover. We kunnen alleen maar afwachten.”