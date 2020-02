Storm of geen storm, Pijnders starten trainingen om meer dan 800 kilo zwaar Ros Beiaard door de stad te dragen Nele Dooms

16 februari 2020

14u39 30 Dendermonde Storm Dennis mocht zondagochtend dan al in volle hevigheid over het land razen, de Pijnders van Dendermonde hield het niet tegen om een stevige training in te bouwen. De stoere mannen die op zondag 24 mei het Ros Beiaard door de Dendermondse straten zullen dragen, laten niets aan het toeval over om goed voorbereid te zijn op deze zware taak. Daarvoor werd zelfs een houten structuur gebouwd om het Ros Beiaard na te bootsen. Want ‘t Peirt zelf, dat blijft nog enkele maanden op stal. “Er is nog werk aan de winkel, maar deze eerste training is heel positief verlopen”, evalueert deken Gustaaf Mannaert.

Gloednieuwe schouderriemen waren de voorbije week al afgehaald, en werden zondagochtend bedeeld. Ellen Vos van schoenenzaak Carrell paste alle Pijnders ook nog eens gloednieuwe, stralend witte sneakers aan. Zo konden de meest geliefde mannen van Dendermonde perfect gelaarsd en gespoord aan hun eerste training in aanloop van de Ros Beiaardommegang beginnen. Die vond plaats aan de loods van de technische dienst, op het Hoogveld, waar ook volop aan nieuwe praalwagens voor de ommegang gewerkt wordt.

“Hiervoor is een grote houten constructie gemaakt”, zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Die weegt ongeveer even veel als het Ros Beiaard, ruim 800 kilogram dus. In laatste instantie werden er zelfs nog aanpassingen aan gedaan om het allemaal nog waarheidsgetrouwer te maken, bijvoorbeeld door een verdeling van gewicht zoals dat met ons Ros zelf ook is. Voor de gelegenheid kreeg de structuur zelfs een paardenhoofd, een relikwie dat vroeger aan café Toledo prijkte.”

Geblazen en gekreund werd er die eerste training, zelfs af en toe gevloekt. Het is dan ook niet min; per schouderpaar bijna honderd kilo te torsen. “En dat moet dan ook nog eens in cadans”, zegt Mannaert. “Daarom zijn deze trainingen ook zo belangrijk. De jongens moeten op elkaar ingespeeld geraken. En er zijn nieuwkomers bij, die het Ros Beiaard nog nooit droegen. Dit is een perfect voorsmaakje. Al bij al was dit zeker een heel goede training. We hebben een positief gevoel.”

Dat vinden ook de andere Pijnders. “Het is hier en daar nog wat zoeken, riemen beter afstellen, de juiste afstand van passen vinden, enzovoort”, zegt Sven De Proft. “Eigenlijk is het op training zwaarder dan met het Ros Beiaard zelf. We oefenen nu met dood gewicht van zandzakken, maar op onze grote dag hebben we natuurlijk de Vier Heemskinderen. Dat is helemaal anders. En vooral, tijdens de ommegang leven we op adrenaline. Dan krijgt niets ons klein.”

Ook de storm die over het land trok, maakte de training zwaarder dan anders. De gigantische constructie pakte flink wat wind, waardoor de Pijnders extra kracht moesten zetten. Het is echter niet de eerste keer dat de Pijnders met storm kregen af te rekenen. De Ros Beiaardommegang van 2000 is er één die in ieders geheugen gegrift staat als ‘de stoet in de storm’. De vier Heemskinderen mochten toen bij aanvang van de optocht zelfs niet op het Ros Beiaard plaatsnemen om veiligheidsredenen door de superkrachtige windstoten. Maar ook toen slaagden de Pijnders erin het Ros door de straten te dragen en weer veilig naar de Hollandse Kazerne te brengen.

Ook de komende weken volgen nog verschillende trainingen. Vanaf zondag 19 april vinden die trouwens plaats aan de Hollandse Kazerne zelf, mét het Ros Beiaard. Het verleden leert dat ook dat al heel wat toeschouwers lokt.