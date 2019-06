Stijn start eigen microkoffiebranderij in vroegere zeepfabriek: “Het leven is te kort voor slechte koffie” Nele Dooms

04 juni 2019

12u30 0 Dendermonde Goesting om lekkere koffie te drinken en nog meer goesting om ook anderen te laten genieten van het ‘zwarte goud’. Dat is de drijfveer voor Stijn Vandenberghe om in Dendermonde zijn eigen Microbranderij Agostini te starten. In de stoomkamer van een voormalige zeepfabriek brandt hij zijn eigen bonen en stelt diverse koffies samen. “Want het leven is gewoon te kort voor slechte koffie”, klinkt het.

Zijn job als sales manager, heeft Stijn Vandenberghe opgegeven. Zo ver kreeg de passie voor lekkere koffie de 45-jarige Dendermondenaar. “Al van jongsaf aan ben ik dol op koffie”, vertelt Stijn. “De voorbije jaren was ik erg bezig met de drank, maar dan vooral op een passieve manier: koffiebars bezoeken en verschillende soorten proeven. Ik krijg er nooit genoeg van. De smaak kreeg ik indertijd in Italië te pakken. Ik bewonder de koffiecultuur daar. Maar hoe meer koffie ik dronk, hoe meer het idee speelde om hier ook echt iets mee te doen.”

‘Rommelkot’

En dus kocht Vandenberghe een Giesen-brander om een eigen koffiebranderij te starten. Hij volgde ook de nodige opleidingen. In een vroegere negentiende eeuwse zeepfabriek aan de Zandstraat in Appels vond Stijn de ideale stek om zijn microbranderij uit te bouwen. “De eigenaar, Pedro Van der Eecken, is een vriend. Hij heeft zijn geluidsstudio ‘The Image and Sound Factory’ hier gevestigd”, vertelt Stijn. “Een vroegere stoomkamer fungeerde als rommelhok, maar Pedro zocht er een andere bestemming voor. We kwamen overeen dat ik er mijn koffiebranderij kon inrichten.”

Kwaliteit zonder compromissen

Vandenberghe laat zijn koffiebonen overkomen uit Zuid-Amerika en Afrika. “Allemaal ‘hand-picked’ bio-organische bonen”, benadrukt hij. “Ze zijn afkomstig van kleinschalige koffieboeren, die ze niet alleen oogsten, maar ook ter plaatse drogen. Ook ikzelf kies bewust voor kleinschaligheid. Het is de perfecte garantie voor kwaliteit. Om koffie te branden, moet je de tijd nemen. Ik kies er bijvoorbeeld voor om de bonen op mediumtemperatuur te branden. Een echte vleesliefhebber zal zijn lekkere kwaliteitsvolle steak ook nooit à point eten om smaakverlies tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor bonen. Dat duurt misschien langer, maar ik ga voor kwaliteit zonder compromissen.”

De naam ‘Agostini’ is geïnspireerd op de liefde voor de Italiaanse koffie. “Je hoort er ook mijn naam wat in”, verklapt Stijn. “Hetzelfde doe ik met de namen voor de soorten blends van koffie die ik aanbiedt. Die zijn gebaseerd op de namen van mijn kinderen. Die hebben ook allemaal een ander karakter, net als de koffie. We hebben de Kasimir Blend naar Cas en de Mia Gusto naar Mia. Er is ook de Factory Blend. Voor Isaak maak ik later nog een koffie. De Single Origin Ethiopië bied ik puur aan. Die is zo fantastisch lekker, dat ik hem niet wil mengen met andere soorten.”

Ik hou het bij de lokale markt. De mond-aan-mondreclame doet alvast goed zijn werk en de reacties zijn positief Stijn Vandenbergh

Wie wil, kan bij Agostini zijn koffie zelf gaan kopen en meteen ook kijken hoe dat koffiebranden werkt. Maar Vandenbergh heeft ondertussen ook verschillende verkooppunten in Dendermonde, bij lokale handelaars. Bestellen kan via een webshop. “Ik hou het bij de lokale markt”, benadrukt Stijn. “De mond-aan-mondreclame doet alvast goed zijn werk en de reacties zijn positief. Daar ben ik blij om. Lokale producten zijn in en daar speel ik graag op in. Op termijn plan ik ook om met een mobiele bar op pad te gaan om nog meer mensen van mijn koffie te laten proeven.”

Info: www.agostinicoffee.com.