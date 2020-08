Stijn Goossens nieuwe fractieleider voor N-VA Nele Dooms

30 augustus 2020

N-VA Dendermonde heeft een nieuwe fractieleider in de gemeenteraad. Stijn Goossens volgt Walter Deygers op.

Walter Deygers (70) kondigde begin juli zijn afscheid van de Dendermondse gemeenteraad aan omdat hij het wat rustiger aan wil doen. Hij vervoegde de N-VA in 2012, na een carrière in het onderwijs, en werd bij de verkiezingen meteen verkozen. Aanvankelijk zetelde N-VA nog in de oppositie, maar sinds deze legislatuur maakt de partij deel uit van de meerderheid. Deygers was fractieleider.

Als raadslid wordt Deygers vervangen door Patrick Van Campenhout. Maar omdat hij ook fractieleider was, moest ook voor die functie iemand nieuw aangesteld worden. Het afdelingsbestuur van N-VA Dendermonde besliste zopas om Stijn Goossens hiervoor aan te duiden. Goossens is al een hele tijd ondervoorzitter van de afdeling en was ook direct betrokken bij alle besprekingen met de coalitiepartner. “Hij is dan ook al jaren een sterkhouder binnen de fractie”, klinkt het bij N-VA. “De keuze van Stijn is dan ook logisch en de partij heeft het volste vertrouwen in de nieuwe fractieleider om deze functie met succes in te vullen.”