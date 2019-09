Stiekem uitgaan en de liefde van je leven leren kennen: Roger en Simonne vieren diamanten huwelijksjubileum Nele Dooms

23 september 2019

18u24 0

Roger De Wael (82) en Simonne Michiels (84) uit Appels vieren hun diamanten huwelijksjubileum. Ze trouwden precies zestig jaar geleden. Naar aanleiding daarvan kregen ze een ontvangst aangeboden in het stadhuis van Dendermonde. Roger en Simonne ontmoetten elkaar tijdens het uitgaansleven in de Dijkstraat. “Ik vertelde soms aan mijn ouders dat ik naar de cinema ging, terwijl ik eigenlijk stiekem ging dansen”, vertelt ze. “Het was tijdens één van deze dansavonden, dat ik Roger leerde kennen. Een jaar later trouwden we.” Het echtpaar kreeg één dochter. Ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen. Roger werkte eerst bij de Zeemacht in Zeebrugge en later als treinbestuurder bij de NMBS. Simonne werkte aanvankelijk bij Marchant & Stichelmans in Sint-Gillis en daarna in een textielfabriek in Gent. Fietsen en reizen zijn de favoriete vrijetijdsbestedingen van het koppel. Beiden zijn ook actief in het verenigingsleven, zoals KWB, Samana en Femma.