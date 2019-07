Stevig werk met metalbands in Le Jardin Creole Nele Dooms

05 juli 2019

Het belooft een stevige namiddag te worden in de popup zomer Le Jardin Creole in Dendermonde. De uitbaters organiseren er een Open Air Metal Tribute Festival op zondag 7 juli. Tijdens deze festivaldag komen een handvol metalbands langs. De namiddag start om 13 uur met een optreden van rockband Muffler. Albion Cover Project brengt vervolgens een reeks metalcovers. Guns of the East is een tributeband van Guns’n’Roses en belooft de grootste hits van deze wereldbefaamde band. Eindigen gebeurt met tributeband Up The Irons die Iron Maiden covert. Le Jardin Creole bevindt zich in de tuin van cultuurcafé Cour et Jardin, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: www.couretjardin.be.