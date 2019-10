Steven schrijft boek over vroegere Abdijschool: voorstelling in Standaard Boekhandel Nele Dooms

24 oktober 2019

16u47 3 Dendermonde Wie wil kennismaken met verhalen over de vroege Abdijschool van Dendermonde, moet aanstaande zondag 27 oktober in de Standaard Boekhandel in het stadscentrum zijn.

Steven De Schaepmeester, oud-leerling van de vroegere Abdijschool met bijhorend internaat, komt er vertellen over zijn boek ‘Interne Keuken’. Daarin bundelt hij talloze herinneringen die hij heeft aan de periode midden jaren tachtig dat hij in de Abdijschool, aan de Oude Vest in Dendermonde, verbleef.

De Abdijschool wordt heel binnenkort afgebroken om plaats te maken voor een residentieel wooncomplex ‘Hof van Saeys’ met een negentigtal appartementen en enkele handelszaken. De verhalen van De Schaepmeester moeten de inmiddels jaren geleden verlaten schoolgebouwen en slaapzalen weer even tot leven blazen. “Rode draad is avontuur, humor en vriendschap”, zegt hij. De boekvoorstelling van ‘Interne Keuken’ vindt plaats om 10.30 uur.

Standaard Boekhandel bevindt zich aan de Oude Vest in Dendermonde. Iedereen is welkom.